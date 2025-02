video suggerito

Atalanta-Bologna di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Atalanta-Bologna è la partita valida per i quarti di Coppa Italia 2024-2025, si gioca oggi alle 21:00 in gara secca. In caso di parità si passa direttamente ai rigori, chi supera il turno incrocia in semifinale la vincente di Juventus-Empoli. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Atalanta–Bologna è la prima partita dei quarti di Coppa Italia 2024-2025. Si gioca oggi alle 21:00 in gara secca come da regolamento: in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari la qualificazione in semifinale si deciderà battendo direttamente i calci di rigore (senza passare per i supplementari). Chi passa il turno incrocia la vincente di Juventus-Empoli. La diretta tv e in streaming del match sarà in chiaro e gratis per tutti, a trasmetterla sarà Italia 1 in quanto Mediaset detiene i diritti per la messa in onda del trofeo.

L'Atalanta è giunta ai quarti battendo il Cesena (6-1), il Bologna ha avuto la meglio sul Monza (4-0). La squadra di Gasperini arriva alla sfida odierna gravata dagli infortuni (Scamacca è di nuovo fuori causa) e reduce da un doppio risultato ottenuto a dentri stretti: il pareggio con il Torino in casa (1-1) ha un po' frenato la ‘dea' in campionato (resta terza, a -7 dal Napoli capolista), quello con il Barcellona ha fatto svanire la possibilità di accedere direttamente agli ottavi di Champions (nei playoff affronterà il Club Brugge). La vittoria sul Como (2-0) ha permesso alla formazione di Italiano di mettere nel irino il quinto posto che potrebbe valere la partecipazione anche alla prossima edizione della massima Coppa continentale, torneo dal quale gli emiliani si sono congedati con il pareggio a Lisbona.

Partita: Atalanta-Bologna

Orario: 21:00

Dove: Stadio Gewiss Stadium, Bergamo

Quando: martedì 4 febbraio 2025

Diretta TV: Italia 1

Diretta Streaming: Mediaset Infinity, sportmediaset.it

Competizione: Quarti di finale, Coppa Italia 2024-25

Dove vedere Atalanta-Bologna in tv: la diretta in chiaro

Atalanta-Bologna sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro per tutti su Italia 1, canale Mediaset. Fischio d'inizio a partire dalle 21 ma l'emittente assicurerà l'inter copertura dell'evento con collegamenti dal campo, interviste a caldo e commenti. La telecronaca sarà affidata a Massimo Callegari e a Roberto Cravero. A seguire, sempre su Italia 1, le analisi del match nella trasmissione condotta da Monica Bertini e con Massimo Mauro, Giuseppe Incocciati, Franco Ordine e Andrea De Marco (l'arbitro che discuterà degli eventuali casi da moviola).

Atalanta-Bologna, dove vederla in live streaming: gli orari

Atalanta-Bologna andrà in onda in diretta in streaming, anche in questo caso sarà possibile seguirla in maniera del tutto gratuita collegandosi al sito sportmediaset.it oppure alla piattaforma Mediaset Infinity (previo registrazione senza alcun costo aggiuntivo).

Coppa Italia, le probabili formazioni di Atalanta-Bologna

Qualche cambio in squadra ci sarà, sia Gasperini sia Italiano faranno ricorso al turnover nella partita dei quarti di Coppa Italia. Tra le fila dell'Atalanta spazio a Rui Patricio tra i pali con Toloi in difesa, Palestra e Zappacosta sulle corsie esterne e Brescianini al fianco di Pasalic a sostegno di Retegui. Quanto al Bologna, ci sarà Ravaglia tra i pali. In attacco occasione per Dallinga che avrà alle spalle il tridente composto da Ndoye, Odgaard, Dominguez.A

ATALANTA (3-4-2-1): Rui Patricio; Toloi, Hien, Djimsiti; Palestra, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Brescianini; Retegui. Allenatore: Gasperini.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. Allenatore: Italiano.