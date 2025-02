video suggerito

Il Bologna batte il Como e aggancia la Juve: De Silvestri e Fabbian fanno sorridere Italiano Il Bologna batte 2-0 il Como al Dall'Ara grazie ai gol di De Silvestri e Fabbian: i rossoblu agganciano la Juventus al quinto posto in classifica.

A cura di Michele Mazzeo

Prosegue l'ottimo momento del Bologna di Vincenzo Italiano che, dopo aver concluso a testa altissima il girone unico di Champions League, si rituffa nel campionato battendo 2-0 l'ostico Como di Cesc Fabregas al Dall'Ara nel match della 23ª giornata della Serie A 2024-2025.

A trascinare i rossoblu, al settimo risultato utile consecutivo tra campionato e coppe, il capitano Daniele De Silvestri e Giovanni Fabbian, autori delle due reti che hanno consentito agli emiliani di centrare il successo casalingo e agganciare in classifica, a parità di partite giocate (i felsinei devono infatti recuperare l'incontro del nono turno non giocato con il Milan a causa del maltempo), al quinto posto la Juventus dell'ex Thiago Motta.

Una vittoria arrivata al termine di una gara che ha visto il Bologna approcciare meglio il match rispetto ad un Como apparso contratto. I rossoblu vanno infatti più volte al gol del vantaggio che, dopo la traversa colpita da Lucumì, arriva al 25′ con il colpo di testa di De Silvestri su assist di Lykogiannis che batte Butez.

A complicare le cose per i lariani l'eccessivo nervosismo di Fadera che poco prima dell'intervallo si fa espellere per reiterate ed eccessive proteste dall'arbitro Massimi. A quel punto gli ospiti sbandano e rischiano di capitolare con Dallinga che prima centra la traversa e poi, qualche istante dopo, fallisce un'ottima occasione calciando fuori da buona posizione.

In avvio di ripresa gli uomini di Vincenzo Italiano abbassano il ritmo e il Como prova ad approfittarne per cercare quel gol che avrebbe rimesso in equilibrio il match andando molto vicino con la fiammata di Diao il cui tiro sfiora il palo terminando però sul fondo.

A dare nuova linfa ai suoi ci pensa proprio il tecnico degli emiliani che manda in campo Fabbian e Castro che qualche minuto più tardi collezionano, con il determinante contributo di Miranda, il gol del 2-0 che chiude di fatto i giochi nonostante la reazione d'orgoglio dei lombardi che nel finale sono andati vicini alla rete con la deviazione di Moro sul cross del neoentrato Strefezza finita sulla traversa a Skorupski battuto e poi nei minuti di recupero con il calcio di punizione battuto da Nico Paz che ha trovato però un grande intervento da parte del portiere polacco che ha tolto il pallone da sotto l'incrocio dei pali.