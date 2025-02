Milinkovic-Savic ipnotizza Retegui, il Torino ferma l’Atalanta: la Dea in casa non sa più vincere

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Il Torino ferma l'Atalanta, al Gewiss Stadium finisce 1-1. La squadra di Gian Piero Gasperini non è riuscita a prendersi il bottino piano contro i granata di Paolo Vanoli e non danno continuità alla vittoria di Como: gli orobici non vincono in casa da più di un mese (Empoli battuto 3-2 il 22 dicembre 2024). Sugli scudi la prestazione di Vanja Milinkovic-Savic, che para di tutto e para un calcio di rigore a Retegui.

La prima fase del match non è particolarmente divertente e ricca di occasioni da gol, ma dopo la mezz'ora la gara si sblocca per mano della Dea ma subito si torna in equilibrio grazie ad una inzuccata di Maripan. Nella ripresa monologo nerazzurro ma la squadra di Gasperini non riesce più a riportarsi in vantaggio.

Maripan risponde a Djimsiti: Milinkovic para un rigore a Retegui

La prima parte di match non è molto brillante ma con il passare dei minuti le due squadre aumentano l'intensità e si inizia a delineare il copione del match. L'Atalanta si porta in vantaggio al 35′ con Berat Djimsiti, che su cross di Bellanova e stacca di testa e fa 1-0. Gioia al Gewiss Stadium che, però, dura poco: al 40′ Guillermo Maripan sfrutta un palla morbida su calcio di punizione di Lazaro e schiaccia in rete la palla del pareggio.

La Dea nella ripresa le prova tutte ma non riesce a superare Vanja Milinkovic-Savic e anche quando l'arbitro Piccinini concede un rigore all'Atalanta, il portiere granata si dimostra insuperabile: l'estremo difensore della squadra di Vanoli ha ipnotizzato Retegui e ha parato il terzo rigore sui tre subiti in questa stagione. Numeri davvero strepitosi.

Atalanta-Torino, il tabellino

RETI: 35′ Djimsiti, 40′ Maripan.

ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Djimsiti, Hien, Kolasinac (30′ Toloi); Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri (57′ Cuadrado); Brecianini (57′ Pasalic); De Ketelaere (57′ Samardzic), Retegui. A disposizione: Rossi, Sulemana, Scamacca, Cassa, Palestra, Obric. Allenatore: Gasperini.

TORINO (4-2-3-1): Milinovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Sosa; Ricci, Tameze; Lazaro, Vlasic, Karamoh, Adams. A disposizione: Ciammaglichella, Dembele, Donnarumma, Gineitis, Linetty, Masina, Njie, Paleari, Sanabria, Walukiewicz, Yesin. Allenatore: Vanoli.

ARBITRO: Marco Piccinini.