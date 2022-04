Ancora una papera di Donnarumma: esce rovinosamente e regala un gol al Marsiglia Donnarumma protagonista di un’altra papera, in una stagione rivelatasi avara di buone notizie. Errore grave costato il gol del momentaneo pareggio del Marsiglia in casa del PSG.

A cura di Marco Beltrami

Cosa succede a Donnarumma? Il portiere sembra essere entrato in una spirale assolutamente negativa, e quanto accaduto nel big match di Pasqua tra il suo Paris Saint-Germain e il Marsiglia ne è la conferma. Ancora una papera da parte dell'ex Milan che ha spianato la strada al pareggio della formazione ospite. Evidenti le difficoltà dell'estremo difensore finito proprio oggi al centro di voci di mercato relative ad un possibile e clamoroso ritorno al Milan.

Solo pochi giorni fa, Gigio era tornato a parlare in un'intervista alla tv ufficiale del suo club. Dopo un periodo di silenzio rotto solo dalle didascalie dei suoi post su Instagram, il portiere aveva parlato del finale dei stagione del suo PSG dopo la fortissima delusione dell'eliminazione in Champions per mano del Real Madrid. Proprio in occasione della sfida di ritorno contro le merengues, l'ex Milan si era reso protagonista di un grave errore che aveva spianato la strada allo scatenato Benzema. Una situazione che aveva alimentato le polemiche sulla scelta di Pochettino di affidare le chiavi della porta all'italiano e non a Navas con il quale c'è stato un lungo dualismo.

Come se non bastasse poi sono arrivate le incertezze in campionato, e anche quelle con la Nazionale eliminata clamorosamente nei playoff Mondiali alla luce della sconfitta contro la Macedonia. Nonostante tutto, Gigio ha continuato a lavorare duro nel tentativo di affidare la risposta al campo, con prestazioni magari in crescendo. La sua prima stagione sotto la Tour Eiffel però non è migliorata, e le cose anzi sono andate peggio a giudicare da quanto accaduto in occasione della sfida con il Marsiglia.

Il peggiore incubo di Donnarumma si è concretizzato alla mezz'ora, con la sua squadra in vantaggio di un gol grazie alla rete di Neymar. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, l'estremo difensore è uscito malissimo. Il suo tentativo in tuffo di intercettare il pallone si è rivelato un disastro, con Gigio che ha mancato l'impatto perfetto, dando il la ad una vera e propria carambola sulla linea di porta. Verratti ha provato a rimediare, senza fortuna con Caleta-Car il più veloce di tutti nel trovare la deviazione vincente. La reazione di Donnarumma con le braccia larghe e lo sguardo prima a terra e poi al cielo, è la fotografia del suo momento no. Le telecamere della regia impietosamente hanno inquadrato prima Pochettino e poi Navas, impietrito in panchina. Quanto accaduto non migliorerà il feeling nello spogliatoio.