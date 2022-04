Donnarumma esagera, vede un finale di stagione che non c’è: “Ci aspettano finali” Il PSG con 12 punti di vantaggio a 8 giornate dal termine, può solo perdere il titolo di campione di Ligue 1. Donnarumma dopo le ultime delusioni, prova a tenere altissima l’attenzione.

A cura di Marco Beltrami

Non è un periodo facile per Gigio Donnarumma. La prima stagione del portiere ex Milan con la maglia del PSG non si è rivelata particolarmente fortunata. Prima il dualismo con Navas, poi quando Pochettino sembrava avergli affidato una maglia da titolare, qualche errore di troppo. Pesantissimo, quello nel ritorno degli ottavi di Champions con Benzema che gli ha sottratto il pallone (con un intervento al limite che ha fatto infuriare la dirigenza Bleus) spianando la strada alla super rimonta del Real. Se i tifosi parigini non hanno perdonato a lui e ai suoi compagni l'eliminazione in Champions, le cose non sono andate meglio anche in Nazionale con la cocente uscita di scena nelle qualificazioni Mondiali.

Pioggia di critiche per Donnarumma, e anche voci su un possibile e clamoroso addio al PSG dopo appena una stagione. L'estremo difensore dopo settimane complicate in cui si era espresso solo attraverso post sui social, ha rotto il silenzio concedendo un'intervista alla televisione ufficiale della società transalpina. Impossibile non partire dalle note poco liete, ovvero il flop Champions e il finale di stagione della formazione di Pochettino: "Dopo la sconfitta contro il Real Madrid è stata dura, molto dura. Capiamo il malcontento dei tifosi ma questo è il calcio. Dobbiamo andare avanti. Sono tutti grandissimi giocatori. Peccato per la Champions, ma guardiamo avanti. Dobbiamo concludere questa stagione nel migliore dei modi, dando a noi stessi e ai nostri tifosi una gioia e qualcosa per cui tifare. Per farlo, ci stiamo allenando duramente".

C'è stato probabilmente un esame di coscienza in casa PSG, per mettere un punto e ripartire: "Siamo pronti per concludere bene la stagione e per rendere meno felici i nostri tifosi, ma ci siamo uniti e ci siamo rafforzati a vicenda. Di sicuro, quando c'è una delusione così grande devi andare fino in fondo e uscirne ancora più forte. È così che cresci, giusto? Se sai cosa fare per cambiare le cose e reagire. Diventerai sempre più forte. Quindi, questo è quello che dobbiamo fare tutti. Dobbiamo diventare ancora più forti mentre andiamo avanti e ragioniamo partita dopo partita".

Con 12 punti di vantaggio sulla seconda della classe Marsiglia a 8 giornate dal termine, la strada versa il titolo sembra spianata per il Paris Saint-Germain. È rimasta solo la Ligue 1 ai transalpini che hanno dovuto rinunciare anche in questa stagione al sogno Champions. Donnarumma parla dunque del rush finale di campionato, come se fosse una vera e propria battaglia: "Il campionato è importante per noi perché questo è il nostro obiettivo. Sarebbe il decimo titolo nella storia del club. Per noi è importante finire bene e vincere il titolo, sono 8 partite importanti. Sappiamo che tutte le partite sono difficili, le dovremo affrontare al 100% per vincerle. Sarà una battaglia fino alla fine, ma noi dobbiamo pensare partita dopo partita e dare il massimo per noi stessi e per i tifosi che ci sostengono sempre".

La realtà è che il PSG è padrone del proprio destino e avrà la possibilità di giocare lo scontro diretto con il Marsiglia in casa, con 3 match contro formazioni di bassa classifica. Insomma un finale alla portata, anche se Donnarumma tiene altissima l'attenzione: "Daremo il massimo, tutti i match sono come finali. Abbiamo esperienza e stiamo preparando la partita di sabato nel migliore dei modi, e poi prepareremo le prossime. Sappiamo come farlo, il mister ci sta dando una mano. Siamo contenti dell’atteggiamento che stanno avendo tutti in campo e siamo super pronti".