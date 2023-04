Adani era allo stadio per Inter-Juventus e ha visto abbastanza: “Adesso ho solo una domanda” La Juventus ha fatto davvero poco mercoledì sera per battere l’Inter e qualificarsi alla finale di Coppa Italia: una prestazione deludente che ha indotto Lele Adani a registrare subito un video su Instagram per riproporre la domanda che lo tormenta e che tira in ballo, pur senza nominarlo, Massimiliano Allegri.

A cura di Paolo Fiorenza

La Juventus ha fatto davvero poco mercoledì sera per battere l'Inter e qualificarsi alla finale di Coppa Italia: ai nerazzurri è bastato il gol segnato da Dimarco al quarto d'ora del primo tempo, in combinazione col pareggio per 1-1 dell'andata, per festeggiare davanti al pubblico di San Siro e condannare la squadra bianconera alla quarta sconfitta nelle ultime sei partite. Nel dopo gara Lele Adani, che era presente al Meazza per vedere dal vivo il match, ha pubblicato una storia su Instagram in cui ha tirato fuori un suo vecchio tormentone: nel mirino – ancora una volta, pur non nominandolo – Massimiliano Allegri, verso il quale la disistima tecnica è acclarata e non nascosta da tempo.

Deludente la Juve di ieri sera, a poche ore dalla sconfitta casalinga contro il Napoli: adesso ai bianconeri resta l'obiettivo dell'Europa League (semifinale col Siviglia l'11 e il 18 maggio), oltre alla necessità assoluta di restare nelle prime quattro in campionato, difendendo dunque l'attuale terzo posto sperando che la nuova pronuncia della Corte Federale d'Appello non restituisca punti di penalizzazione. Allegri nel dopo partita è parso non riuscire a trovare le parole per giustificare l'ennesima prestazione scadente del periodo, mentre in quegli stessi momenti Adani sfollava in macchina da San Siro assieme a Nicola Ventola.

Massimiliano Allegri al Meazza: è stata una serata amara per lui e la Juventus

L'opinionista della Bobo TV, mai tenero col tecnico livornese, non ha perso tempo per far sapere a tutti il suo pensiero sullo spettacolo di livello non eccelso cui aveva appena assistito e ha registrato una storia su Instagram riprendendo il suo vecchio tormentone sul "servilismo", in cui è implicito il modo ‘morbido' in cui sarebbe trattato dai media Allegri, che godrebbe di buona stampa anche quando i risultati e le prestazioni della sua Juve suggerirebbero il contrario.

E dunque il 48enne ex difensore di Fiorentina, Inter e Brescia ha voluto riproporre la sua domanda a caldo: "Siamo usciti ora dallo stadio, abbiamo visto la partita, tutto esaurito. Ma, dopo anni, una domanda – giustamente, mi rivolgono anche da fuori – sorge spontanea: ma secondo voi, a livello di servilismo, come siamo messi?", ha detto Adani, mentre al suo fianco Ventola alzava a palla il volume di ‘Bagno a mezzanotte' di Elodie, tradizionale sottofondo della domanda che Lele pone da tempo.