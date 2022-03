Abramovich in trattativa per comprare una nuova squadra: vuole ricreare il Chelsea Abramovich dopo il Chelsea non ha rinunciato alla sua passione per il calcio. L’oligarca russo stangato dalle sanzioni dell’Unione Europea e del Regno Unito ha individuato un nuovo club da acquisire in futuro.

Che fine ha fatto Roman Abramovich? E soprattutto cosa bolle nella pentola dell'oligarca russo dopo le pesanti sanzioni del governo britannico, e dell'Unione Europea? Il magnate accusato di aver contribuito ai piani del presidente russo Putin, fornendo attraverso una delle sue società l'acciaio utilizzato per i carri armati che hanno invaso l'Ucraina, non ha rinunciato a quella che è una delle sue grandi passioni, ovvero il calcio nonostante le grandi difficoltà delle ultime settimane.

L'imprenditore, politico e soprattutto magnate è stato costretto a mettere in vendita il suo Chelsea. Una situazione complicata quella dei Blues che dopo il congelamento dei beni del patron, devono affrontare molti problemi nel prosieguo della stagione con la speranza che i possibili acquirenti rompano gli indugi prelevando la società. Si è messo l'anima in pace Abramovich che non può mettere piede in Europa, ed è costretto a muoversi dribblando anche l'attenzione mediatica come confermato dagli scatti rubati nell'aeroporto di Tel Aviv, dopo il volo con cui era passato anche in Turchia.

E proprio sulle sponde turche sono approdati i due super yacht corazzati di Roman Abramovich, Solaris ed Eclipse, vere e proprie fortezze sul mare. L'oligarca russo è riuscito a mettere entrambi al sicuro, eludendo così le sanzioni impostegli dall'Unione Europea e dal Regno Unito, dribblando anche le iniziative di alcuni manifestanti che con un gommone, con tanto di bandiera ucraina, hanno voluto far sentire la propria voce. Al momento non si sa invece se Abramovich sia o meno a bordo di uno dei due. Di certo il suo feeling con la Turchia è forte, e potrebbe diventarlo ulteriormente, visto che le ultime indiscrezioni provenienti dall'Inghilterra e dal Bosforo parlano dell'interesse di Abramovich nell'acquisizione di un club calcistico.

Sia il Telegraph che il tabloid turco Fanatik infatti hanno confermato che il magnate attraverso i suoi intermediari, ha avviato il discorso sul progetto relativo al possibile acquisto del Göztepe squadra che milita in Süper Lig, il massimo campionato di calcio della Turchia, con sede nella città di Smirne. Ci sono stati già dei contatti tra il presidente dimissionario dei giallorossi attualmente in zona retrocessione e appunto i fedelissimi di Abramovich, e negli stessi è stato fatto il punto sulla valutazione di mercato del club. Non è da escludere che già nei prossimi giorni potrebbe esserci un faccia a faccia tra Mehmet Sepil e Roman Abramovich.

Quest'ultimo comunque ha sì dovuto fare i conti con le sanzioni di Unione Europea e Regno Unito, ma è riuscito a spostare molte delle quote di alcune sue società proprio alla vigilia dell'invasione russa (situazione che ha alimentato sospetti sul fatto che Abramovich potesse sapere già in anticipo i piani di Putin). Non tutto il suo notevole patrimonio è stato intaccato, e chissà che una parte di questo in futuro non venga utilizzato anche per creare un "nuovo Chelsea" in Turchia. Il progetto intrigante infatti potrebbe essere quello di prendere una squadra che vive un momento tutt'altro che brillante, per farne a suon di investimenti e di acquisti, una big del calcio mondiale. Resterà un sogno? O diventerà realtà? Molto potrebbe dipendere anche dagli sviluppi della situazione internazionale.