Abramovich salva i suoi yacht anti-missile, navigavano a vuoto per “nascondersi”: dove sono Solaris ed Eclipse sono i super yacht corazzati, fortezze su mare, che l’ex presidente del Chelsea, Roman Abramovich, è riuscito a mettere al sicuro dalle sanzioni attraverso piani di navigazione studiati e attuati qualche giorno prima che scattassero restrizioni e congelamento dei beni.

Roman Abramovich ha messo al sicuro i due super yatch, My Solaris ed Eclipse, in Turchia.

Due giorni prima che scattassero le sanzioni economiche inflitte alla Russia e agli oligarchi, Roman Abramovich aveva già fatto partire l'ordine: bisognava mettere al sicuro le ‘ammiraglie' della flotta, due super-yacht extralusso del valore complessivo di oltre 1 miliardo e 300 milioni di dollari. Solaris ed Eclipse i nomi delle corazzate che in queste settimane hanno solcato i mari servendosi dei mezzi di navigazione e sistemi di sicurezza tra i più sofisticati e tecnologici, cambiando il loro stato da "crociera panoramica" a "in attesa di ordini".

Lo hanno fatto spesso, tracciando rotte sicure, lontane dalle acque perigliose dell'Unione Europea, a costo di girare a vuoto per giorni, provando così a confondere gli osservatori del traffico marittimo sulla loro destinazione. Israele o addirittura gli Emirati Arabi erano gli altri approdi ipotizzati ma quando gli yatch si sono avvicinati progressivamente al territorio turco è stato chiaro che avrebbero trovato riparo lì, nel Paese che non si è unito all'UE e agli Stati Uniti nell'infliggere restrizioni e congelamento dei beni ai ricchi uomini d'affari vicini al Cremlino. Lo stesso jet di Abramovich ha anche effettuato almeno due scali in Turchia da quando è iniziata l'operazione Zeta per l'invasione dell'Ucraina. Il tracciamenti dei voli ha individuato l'aereo privato del magnate russo tra Israele, Istanbul e Mosca

Il super yatch Solaris dotato di sistemi di navigazione e sicurezza sofisticati e tecnologici (fonte Instagram / @davidwestwoodyachts)

Solaris ed Eclipse sono stati localizzati definitivamente tra ieri e oggi, lunedì 21 e martedì 22 marzo: entrambi hanno attraccato nel sud-ovest della Turchia, nelle zone turistiche esclusive pronte ad aprire le braccia ai miliardari. Il primo è arrivato a Bodrum dopo un viaggio iniziato da Barcellona (dove si trovava in rimessaggio da fine 2021 in un cantiere navale) e che, dopo una tappa nel Montenegro, è proseguito a lungo fino a quando non ha ricevuto il segnale di via libera. Il secondo era partito da St. Martin nei Caraibi a fine febbraio e, dopo 28 giorni di traversata e un giro intorno all'isola di Creta, è giunto a Marmaris.

La localizzazione degli yatch di Abramovich nei pressi delle coste della Turchia.

C'è di tutto a bordo delle fortezze sulle onde di proprietà dell'ex presidente del Chelsea. Non solo comfort e optional senza badare a spese, curati nei dettagli più preziosi che li rendono grandiosi e impressionanti, ma anche sistemi di difesa accurati e molto efficaci. Sia Solaris sia Eclipse sono stati allestiti anche con apparecchiature radar per localizzare e abbattere droni, hanno passaggi segreti a prova di pirata, un sistema antimissilistico, finestre antiproiettile e cabine blindate, uno scudo laser, una capsula di salvataggio, un sottomarino e tre elicotteri, l'intera superficie è corazzata. E per assicurare che la privacy non sia violata (nemmeno) dalla furbizia paparazzi, pronti scattare clic per lo scoop, adottano laser per rilevare le fotocamere digitali e renderle inoffensive.