Guerra Ucraina Russia, le news di oggi in diretta

Si continua a combattere in Ucraina. Secondo fonti bielorusse, l'esercito russo è attualmente accerchiato a Bucha, Irpin e Gostomel. Sirene anti aereo a Odessa, Mariupol e Kiev. A Kherson, secondo fonti ucraine, almeno 300mila persone senza cibo e medicine. Zelensky è intervenuto al Parlamento italiano chiedendo collaborazione per arrestare l'offensiva russa. "Fermare una persona per farne sopravvivere milioni" ha detto. Papa Francesco chiama il presidente ucraino: "Farò il possibile per fermare la guerra". Draghi: "Kiev sia nell'UE".

Nuovo colloquio telefonico tra Putin e Macron sui progressi dei negoziati con l'Ucraina. Zelensky parteciperà in videoconferenza al vertice della Nato in programma per giovedì. Kiev chiede un dialogo tra Xi Jinping e il presidente ucraino. Nella giornata odierna previsto il nuovo piano dell'Unione Europea per fornire accesso a lavoro, istruzione e alloggi ai profughi ucraini