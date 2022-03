Mezzi militari al porto di Salerno, l’esercito a Fanpage: “Rientrano da una esercitazione” Mezzi militari nel porto di Salerno da questa mattina. Fonti dell’esercito italiano spiegano a Fanpage: “Sono rientrati da un’esercitazione in Sardegna”.

A cura di Giuseppe Cozzolino

I mezzi militari avvistati nel Porto di Salerno.

Curiosità e qualche perplessità quest'oggi al Porto di Salerno, dove sono improvvisamente sbarcati diversi mezzi militari che poi hanno iniziato a prendere le strade che portano verso l'interno. Con la guerra (reale) in corso in Ucraina dopo l'invasione russa, qualcuno si è anche ragionevolmente preoccupato per la vista dei possenti mezzi militari visti nel porto salernitano.

L'esercito a Fanpage: "Mezzi di rientro da un'esercitazione"

A Fanpage.it, fonti dell'esercito hanno tuttavia spiegato che si tratta di mezzi militari italiani di ritorno da un'esercitazione in Sardegna, iniziata peraltro prima ancora che scoppiasse la guerra lo scorso 24 febbraio, e terminata la scorsa settimana. Come spiegato da fonti dell'esercito a Fanpage.it infatti "dallo scorso 14 febbraio al 10 marzo si è svolta in Sardegna al Poligono di Capo Teulada un'esercitazione programmata della Brigata bersaglieri "Garibaldi". In tale contesto", spiega l'esercito, "sono stati impiegati i veicoli peculiari dell'Unità che oggi stazionano presso la banchina del porto di Salerno in attesa di rientrare, con movimenti logistici dedicati, presso le caserme di appartenenza dislocate in Campania".

Tanta curiosità e un pizzico di apprensione

In molti alla vista dei mezzi militari hanno provato un pizzico di curiosità ma anche di apprensione. Tuttavia, lo spostamento di mezzi militari è una pratica comune e spesso in diverse città vengono "avvistati" spostamenti del genere, anche lungo le autostrade, le assi ferroviarie e perfino le vie cittadine. Normalità che tuttavia, dopo l'invasione russa dell'Ucraina, sembra suscitare preoccupazione in molte persone, soprattutto in Rete.