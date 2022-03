Guerra Ucraina Russia, ultime news di oggi in diretta

In un post sul suo profilo Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio elenca i dieci punti dell'azione diplomatica dell'Italia per raggiungere la pace e la stabilità, alla luce del conflitto scoppiato un mese fa in Ucraina. Come dovrà muoversi il nostro Paese nei confronti della Russia di Putin? L'Italia non verrà coinvolta direttamente nel conflitto, secondo i piani dell'esecutivo, e proprio per questo non è possibile assecondare la richiesta del presidente russo Zelensky di attivare una no fly zone in Ucraina. Lo sforzo dell'Europa deve essere però quello dotarsi di una propria Difesa, che deve prima passare dalla creazione di una politica estera comune.