Guerra in Ucraina, i dieci punti dell’azione diplomatica dell’Italia Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sintetizza in 10 punti l’azione che il governo italiano intende mettere in campo per arrivare a una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina.

A cura di Annalisa Cangemi

In un post sul suo profilo Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio elenca i dieci punti dell'azione diplomatica dell'Italia per raggiungere la pace e la stabilità, alla luce del conflitto scoppiato un mese fa in Ucraina. Come dovrà muoversi il nostro Paese nei confronti della Russia di Putin?

L'Italia non verrà coinvolta direttamente nel conflitto, secondo i piani dell'esecutivo, e proprio per questo non è possibile assecondare la richiesta del presidente russo Zelensky di attivare una no fly zone in Ucraina. Lo sforzo dell'Europa deve essere però quello dotarsi di una propria Difesa, che deve prima passare dalla creazione di una politica estera comune. Il ministro pentastellato coglie anche l'occasione per aggiornare il numero dei connazionali ancora bloccati nel Paese invaso: sono scesi a 213. Ecco i dieci punti che preannunciano le prossimo mosse del governo, spiegati dal titolare della Farnesina, che prevedono naturalmente il mantenimento delle sanzioni e l'indipendenza economica dal gas e dalle materie prime russe, trovando fonti energetiche alternative.