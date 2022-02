Fosca Innocenti: cast, trama e puntate della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca Venerdì 11 febbraio parte “Fosca Innocenti”, la nuova fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada e Francesco Arca. L’attrice sarà nei panni del vicequestore della città di Arezzo, dove risolverà indagini complesse, ma non mancheranno dei risvolti sentimentali.

A cura di Ilaria Costabile

Vanessa Incontrada e Francesco Arca in Fosca Innocenti

Fosca Innocenti è la fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada, Francesco Arca, Cecilia Dazzi e Giorgia Trasselli, l'indimenticabile tata di Casa Vianello, che va in onda da venerdì 11 febbraio, per quattro puntate, prendendo il posto del Grande Fratello Vip. La fiction è ambientata ad Arezzo, dove l'attrice spagnola interpreta il vicequestore della città, a capo di un manipolo di donne, impegnate in indagini dalla non facile risoluzione. Donna risoluta, attenta e volitiva Fosca è il vicequestore della città e con il suo fiuto molto sviluppato, riesce a risolvere velocemente i suoi casi. Ha un unico punto debole, Cosimo, il suo migliore amico per il quale nutre un sentimento ben più forte dell'amicizia. La fiction, diretta da Fabrizio Costa e girata tra Arezzo e Roma, è prodotta da prodotta da RTI in collaborazione con Banijay Studios Italy. L'appuntamento è ogni venerdì alle ore 21:40.

Le anticipazioni della prima puntata dell'11 febbraio 2022

Nel centro di Arezzo una banda di rapinatori irrompe in una banca, dove intimidendo i presenti imbracciando le armi che hanno, recuperano un ricco bottino. Nel tentativo di strappare da mano ad un uomo, il signor Lucchesi, proprietario del caffè più noto della città, una valigetta che ha tra le mani, uno dei rapinatori gli spara dritto al cuore dopo che il 60enne ha provato a reagire al tentato furto. I malviventi riescono a scappare, ma ad assistere all'intera scena è Richi, un clochard che vive di fronte la banca. Sarà proprio dalla sua testimonianza che Fosca inizierà a risolvere il caso, affidandosi poi al suo straordinario "fiuto" che la condurrà verso la giustizia.

Il cast di Fosca Innocenti: attori e personaggi

Il cast di Fosca Innocenti

Fosca Innocenti, interpretata da Vanessa Incontrada.

Cosimo, interpretato da Francesco Arca.

Giulia De Falco, interpretata da Desirée Noferini.

Rosa Lulli, interpretata da Cecilia Dazzi.

Pino Ricci, interpretato da Francesco Leone.

Bice, interpretata da Giorgia Trasselli.

Dottor Fontana, interpretato da Claudio Bigagli.

Susy, interpretata da Maria Malandrucco.

PM Giuliana Perego, interpretata da Irene Ferri.

Luca Capuano interpreta Walter Baroni, Eleonora Barberis interpreta Donatella Fattori, Giovanni Guidelli interpreta Filippo Davanzati, Elisabetta Bellini interpreta Ornella Davanzati, Alberto Gimignani interpreta Albert Morucci, Massimiliano Benvenuto interpreta Francesco Rossi, Simon Grechi interpreta Marcello Ognis, Claudia Zanella interpreta Oriana Altovitti, Giulio Pampiglione interpreta Don Paolo, Lorenzo Renzi interpreta Toni D'Angelo.

La trama di Fosca Innocenti, di cosa parla la serie tv

Fosca Innocenti è una donna dotata di un istinto straordinario, e una capacità innata di riconoscere odori e profumi che la aiutano a risolvere i suoi casi. Ogni mattina si concede una cavalcata in sella al suo cavallo Sansone, gusta la colazione preparatale con amore dalla tata Bice, per poi dirigersi in commissariato dove segue una squadra tutta al femminile. Con Giulia, un'ispettrice fuori dagli schemi, Rosa una poliziotta che porta stancamente avanti il suo matrimonio, con loro c'è anche Pino, arrivato dalla Sicilia e che predilige il lavoro d'ufficio a quello d'azione. L'unico legame più forte di Fosca è Cosimo, il suo migliore amico, scapolo impenitente, che pur gestendo un'enoteca conosciuta in città, sta pensando di lasciare Arezzo per trasferirsi in America, a New York. Questa decisione porterà un po' di scompiglio nella vita dell'incorreggibile vicequestore che, quindi, sarà costretta a fare i conti con i suoi sentimenti come mai aveva fatto prima, ammettendo di essere innamorata di Cosimo. Non mancheranno, nel frattempo, casi da risolvere che la vedranno in prima linea insieme alla sua squadra.

Cecilia Dazzi, Vanessa Incontrada e Desirée Noferini

Quante puntate sono e dove vederle in replica e in streaming

Fosca Innocenti va in onda venerdì 11 febbraio, in prima serata su Canale 5. Gli episodi della serie sono disponibili anche su Mediaset Infinity, sarà necessario collegarsi sulla piattaforma per seguire le puntate della fiction sia in diretta che in replica. Queste le date dei quattro appuntamenti: