Fosca Innocenti, anticipazioni quarta e ultima puntata del 4 marzo: il finale di stagione Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti, in onda venerdì 4 marzo su Canale5. Ecco cosa succederà nel finale di stagione della fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Fosca Innocenti, in onda venerdì 4 marzo su Canale5. L'episodio intitolato Una dignitosa sepoltura, segnerà il finale della prima stagione della fiction con Vanessa Incontrada, Francesco Arca e Giorgia Trasselli. La trama dell'ultima puntata vedrà Fosca Innocenti indagare sulla morte di un sacerdote e fare i conti con la tensione sempre crescente con Cosimo. L'appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5. Attenzione spoiler.

Fosca Innocenti, anticipazioni ultima puntata del 4 marzo

Le anticipazioni dell'ultima puntata di Fosca Innocenti, in onda venerdì 4 marzo alle ore 21:20 su Canale5. Nel quarto episodio, intitolato Una dignitosa sepoltura, Fosca indaga sulla misteriosa morte di un sacerdote, don Rocco. Il cadavere è stato ritrovato da Nasha, una donna dal passato burrascoso. Clandestina in Italia, infatti, sta cercando disperatamente il fratello di cui non ha più notizie da tempo. Fosca Innocenti si impegna subito nelle indagini e si avvicina alla comunità parrocchiale per tentare di stabilire le circostanze nelle quali si è verificata la morte di don Rocco.

Sale la tensione tra Fosca e Cosimo

Il giorno del funerale di don Rocco, accorre tantissima gente. A celebrare la funzione è don Paolo, il viceparroco. Tra le persone che presenziano per dare l'ultimo saluto al sacerdote, ci sono anche coloro che don Rocco aiutava: una ex prostituta con un passato carico di sofferenza, la transessuale Luna e poi Giovanna, una donna che ha dovuto rimboccarsi le maniche e crescere i suoi figli da sola. Fosca Innocenti, mentre si avvale di testimonianze di persone vicine al sacerdote, comprende che la morte di don Rocco è legata a un segreto molto pericoloso. Se sul lavoro è assorbita da questo caso, nella vita privata deve gestire la tensione crescente con Cosimo.