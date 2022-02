Fosca Innocenti, anticipazioni seconda puntata del 18 febbraio: Cosimo vuole andare via Le anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti, fiction con Vanessa Incontrada, Francesco Arca, Giorgia Trasselli e Irene Ferri. L’appuntamento è alle ore 21:20 su Canale5.

Le anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti, in onda venerdì 18 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Il secondo episodio della fiction con Vanessa Incontrada, Francesco Arca, Giorgia Trasselli e Irene Ferri, si intitola La notte degli imbrogli.

Le anticipazioni della seconda puntata di Fosca Innocenti, in onda venerdì 18 febbraio alle ore 21:20 su Canale5. Nel secondo episodio, intitolato La notte degli imbrogli, un terribile omicidio sconvolge la comunità di Arezzo e in particolare Fosca. La vittima, infatti, si chiama Asia Borghi è ha condiviso gli anni della scuola con il vice questore. Dopo una lite, però, Innocenti aveva deciso di tagliare i ponti con lei. Dopo la tragica morte della donna, Fosca non può fare altro che gettarsi a capofitto nelle indagini e ricostruire i tasselli della quotidianità di Asia e i sentieri tortuosi che la vita della sua amica ha preso dopo aver chiuso con lei.

Fosca indaga sulla morte di un'ex compagna di scuola

Nella seconda puntata di Fosca Innocenti, il vice questore indaga sull'omicidio dell'ex compagna di scuola di Asia Borghi. Scopre che negli ultimi anni, Asia aveva coltivato il sogno di diventare un'attrice affermata e per quello si era trasferita a Milano. Non riuscendo nel suo intento, era tornata ad Arezzo per insegnare recitazione in un liceo. Fosca può sempre contare sul suo super potere: l'olfatto. Così, riesce a ricostruire la dinamica che ha portato alla morte di Asia. Poi, si concentra sui sospettati. Ritiene che le indagini debbano indirizzarsi sui suoi colleghi, ma anche su un uomo che è stato l'amante di Fosca e su un gruppo di nomadi. Per Fosca, inoltre, è un periodo di profonda inquietudine perché Cosimo è ormai prossimo a partire per New York.