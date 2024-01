Un anno senza Maurizio Costanzo: Maria De Filippi condurrà lo show celebrativo con Fabio Fazio Lo annuncia Davide Maggio: Canale 5 sta preparando una seconda serata per celebrare il primo anniversario della scomparsa di Maurizio Costanzo. Conducono Maria De Filippi e Fabio Fazio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il 24 febbraio sarà un anno senza Maurizio Costanzo. Davide Maggio annuncia che Canale 5 manderà in onda una serata celebrativa in suo onore con la conduzione di Maria De Filippi accompagnata da Fabio Fazio. Un appuntamento imperdibile che sarà trasmesso nel teatro che lo ha ospitato per tanti anni: il Teatro Parioli di Roma.

L'evento su Canale 5

Si tratta di un appuntamento che è di quelli imperdibili. Maria De Filippi sta organizzando con Canale 5 una seconda serata che verrà trasmessa nei giorni immediatamente precedenti o successivi al 24 febbraio. Uno show in grande stile, senza nostalgie, nel quale la conduttrice sarà accompagnata da Fabio Fazio in una carrellata di emozioni e personaggi che si sono avvicendati, tanti lanciati proprio da Maurizio Costanzo, tra questi ricordiamo: Aldo Busi, Ambra Angiolini, Simona Ventura, Valerio Mastandrea, Vittorio Sgarbi, Platinette, Luciano De Crescenzo, Enrico Brignano, Enzo Iacchetti, Fiorello, Giobbe Covatta, Dario Vergassola, Dario Fantoni, Fabrizio Corona, Pio & Amedeo, Vincenzo De Lucia.

La morte di Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo è morto il 24 febbraio 2023 presso la clinica "Paideia" di Roma, dove era ricoverato da alcuni giorni, per un intervento, all'età di 84 anni. In quei giorni, tutta la televisione, ma l'Italia intera tutta visse giorni di profondo lutto. La camera ardente fu allestita nella sala della Protomoteca del Palazzo Senatorio in Campidoglio, mentre il solenne funerale fu trasmesso in diretta televisiva sia su Rai1 che su Canale 5 e si svolse tre giorni dopo presso la basilica di Santa Maria in Montesanto in piazza del Popolo. In tantissimi parteciparono al funerale: il mondo delle istituzioni, della cultura e dello spettacolo, del giornalismo, la gente comune che gli rese omaggio. Al termine della cerimonia il corteo funebre sfilò proprio davanti al Teatro Parioli, che ha ospitato per più di