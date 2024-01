Saverio Costanzo svela come Maria De Filippi lo fece riavvicinare al padre Maurizio Il regista racconta il rapporto con il padre Maurizio Costanzo in un’intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Saverio Costanzo ha ripercorso il rapporto con suo padre Maurizio Costanzo in un'intervista rilasciata ad Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera. Il regista ha raccontato che voleva molto bene al giornalista, nonostante inizialmente non sia stato un padre presente. La madre, Flaminia Morandi, non gli ha mai fatto mancare nulla. Quando, come può accadere tra padre e figlio, ci sono stati dei conflitti, è stata Maria De Filippi ad aiutarli a venirsi incontro.

Saverio Costanzo e il rapporto con suo padre Maurizio

Il regista Saverio Costanzo, quanto al rapporto con il padre Maurizio, ha confidato che non mancavano i conflitti. Fondamentale è stato l'intervento di Maria De Filippi: "Fu lei a riavvicinarci". Quindi ha raccontato cosa fece la conduttrice di C'è posta per te, Uomini e Donne e Amici. Maurizio Costanzo si doveva recare in un centro dimagrante e la conduttrice propose al marito di portare anche il figlio: "Io ero un po' grassoccio". All'inizio il giornalista si mostrò in disaccordo, poi accettò e si divertirono tantissimo. Saverio Costanzo, in quell'occasione, si rese conto di quanto suo padre avesse un "umorismo straordinario".

Cosa ha scoperto dopo la morte di Maurizio Costanzo

Saverio Costanzo ha spiegato che considerava suo padre "una figura controversa": "I detrattori lo additavano come un uomo di potere, come un navigatore amico di tutti". Anche lui inizialmente considerava il lato pubblico di Costanzo "inautentico". Con il tempo, tuttavia, si è dovuto ricredere, riscontrando in suo padre grande umiltà e amore per il lavoro. Tante cose sul suo conto le ha scoperte solo dopo la sua morte: "Papà aiutava in segreto molte persone, gente comune e colleghi dello spettacolo", con il consiglio giusto o risolvendo loro un problema. Maurizio Costanzo è morto il 24 febbraio 2023. Il giornalista era circondato dalla sua famiglia: la moglie Maria De Filippi e i figli Camilla, Saverio e Gabriele. Il regista ha confidato: "Ho potuto stargli accanto sino alla fine e sono orgoglioso di questo. Papà è sempre rimasto lucido". E ora è pronto a fare un film su di lui.