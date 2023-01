“Ti ha rubato il vestito”, Sonia Bruganelli commenta il look di Maria de Filippi a C’è Posta Per Te Maria de Filippi a C’è Posta Per Te ieri sera ha scelto lo stesso vestito che indossò Sonia Bruganelli lo scorso anno al GF VIP. Alcune fan hanno fatto notare il particolare all’opinionista di Signorini: “Ti ha copiata”, la replica immediata della moglie di Bonolis.

A cura di Gaia Martino

Maria De Filippi ieri sera, nel corso del terzo appuntamento con C'è Posta Per Te, ha indossato lo stesso abito che, circa un anno fa, indossò Sonia Bruganelli durante una puntata del Grande Fratello VIP. I telespettatori più attenti nel corso della serata hanno notato il particolare e lo hanno reso pubblico: "Sonia Bruganelli, Maria de Filippi ti ha rubato il vestito. Perdonala". La moglie di Bonolis ha commentato tra le stories il divertente retroscena.

Il commento di Sonia Bruganelli

Era la puntata del Grande Fratello VIP 6 del 24 febbraio 2022 quando Sonia Bruganelli indossava lo stesso mini dress che ha scelto Maria de Filippi per la terza serata di C'è Posta Per Te, in onda ieri sera su Canale 5. Ieri sera una pagina Instagram fanclub della Bruganelli ha reso pubblico il particolare, "Sonia, Maria ti ha rubato il vestito. Perdonala" ha scritto tra le stories. "È un onore per me", la risposta dell'opinionista del reality di Alfonso Signorini seguita da numerose emoticon, un mix tra risate e smile con i cuori.

Quanto costa l'abito scelto da Maria de Filippi e Sonia Bruganelli

Il mini dress scelto dai due noti volti televisivi, chic ed elegante, è firmato Alexander McQueen, la griffe britannica più volte scelta da Maria de Filippi tanto amata anche da Kate Middleton. L'abito corto in maglia jacquard presenta la gonna svasata, le maniche raglan e tre linee bianche, poste al centro per mettere in risalto le forme femminili. Si tratta di un abito prezioso visto il suo valore: costa 1790 euro.

La terza puntata di C'è Posta Per Te con Stefano De Martino e Massimo Ranieri

Ieri sera, sabato 21 gennaio, è andata in onda la terza puntata del programma di Maria de Filippi che permette ad amici, parenti e conoscenti di rincontrarsi grazie alla famosa e iconica "busta". Nel corso della serata infatti Salvo ha potuto riabbracciare il figlio Alessio ed anche Pasquale potrebbe aver ritrovato il rapporto con le figlie Cristina e Stefania. Massimo Ranieri ha permesso a Chiara e i suoi fratelli di fare una commovente sorpresa alla mamma facendogli conoscere il suo cantante preferito, anche Alessia ha incontrato il suo personaggio televisivo del cuore, Stefano De Martino, grazie alla sorpresa della zia.