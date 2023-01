C’è posta per te 2023 con Maria De Filippi dal 7 gennaio: Charlize Theron tra gli ospiti dell’edizione Da sabato 7 gennaio, alle ore 21:20, torna su Canale5 C’è posta per te. Il programma ideato e condotto da Maria De Filippi è giunto alla ventiseiesima edizione. Tra gli ospiti anche Charlize Theron e Massimo Ranieri.

A cura di Daniela Seclì

Da sabato 7 gennaio, su Canale5, va in onda la 26esima edizione di C'è posta per te. Torna, dunque, il people show ideato e condotto da Maria De Filippi. Anche quest'anno, gli spettatori potranno assistere a storie emozionanti e talvolta divertenti: tra tentativi di ricongiungimento tra genitori e figli, rapporti sentimentali da risanare e sorprese con ospiti vip. La conduttrice, come sempre, avrà il ruolo di mediatrice e cercherà di convincere le persone invitate nel suo show a togliere la busta e a siglare la pace. Tv, Sorrisi e Canzoni ha fornito le prime anticipazioni su C'è posta per te 2023, che potrebbe snodarsi nell'arco di nove puntate come nell'edizione precedente.

C'è posta per te 2023, tra gli ospiti Charlize Theron e Massimo Ranieri

Sin dalle prime edizioni, il programma C'è posta per te ha potuto contare su ospiti italiani e internazionali di grande prestigio. Anche quest'anno, si procederà nel solco della tradizione. Nell'edizione 2023, secondo Sorrisi, tra gli ospiti ci sarà l'attrice hollywoodiana Charlize Theron. Inoltre, protagonista di una delle tante sorprese sarà il cantante Massimo Ranieri.

I postini di C'è posta per te 2023, chi è la new entry Giovanni Vescovo

Gli spettatori si sono ormai affezionati al gruppo di postini di C'è posta per te. Anche quest'anno rivedremo i volti ormai storici del programma condotto da Maria De Filippi: Gianfranco Apicerni, Marcello Mordino, Chiara Carcano e Andrea Offredi. A loro, si aggiungerà la new entry Giovanni Vescovo. Il nuovo postino è già noto al pubblico di Canale5, che lo ha visto nel ruolo di corteggiatore di Sonia Lorenzini a Uomini e Donne. Precisamente tra il 2016 e il 2017. Giovanni Vescovo ha 30 anni, è nato a Treviso ma è cresciuto a Roma. Non resta che attendere il 7 gennaio 2023 per assistere all'esordio della ventiseiesima edizione di C'è posta per te.