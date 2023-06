Temptation Island “ferma” Pornhub, crollo di visite durante la messa in onda su Canale 5 Il programma di Canale 5 si conferma un fenomeno trasversale capace di incidere anche sulla principale piattaforma di contenuti per adulti al mondo. Crollo di visite durante la messa in onda, boom di ricerche con chiave “Temptation” durante la giornata del 26 giugno.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Col suo ritorno dopo un anno sabbatico, Temptation Island si è confermato un fenomeno televisivo indiscutibile. Il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi era stato ai box per una stagione ma, al ritorno dello scorso 26 giugno, ha dimostrato di non aver perso il suo smalto, come hanno confermato gli ascolti della serata e i trend generati online.

I dati di Pornhub durante Temptation Island

Un altro dato, per quanto curioso, può darci misura del riscontro trasversale di un programma che catalizza il pubblico televisivo durante la stagione estiva. Si tratta dei dati registrati da Pornhub, la piattaforma leader mondiale dell'intrattenimento per adulti, nella giornata in cui veniva trasmesso su Canale 5. Nel giorno della messa in onda della prima puntata, le ricerche su Pornhub dall'Italia che contenevano la parola "Temptation" sono aumentate del 721%, e martedì 27 hanno mantenuto un +690% rispetto alla media.

Il calo di visite di lunedì 26 giugno

Ma il dato delle ricerche non è il solo alterato da Temptation Island. Sintomatico, ad esempio, è il numero di accessi alla piattaforma durante la giornata, che hanno iniziato a diminuire intorno alle 21, poco prima dell'inizio del programma, quando gli spettatori erano in attesa dell'inizio del programma, a riprova di un piccolo evento che è capace di attirare non solo pubblico, ma spingere all'incontro per veri e propri gruppi di ascolto. Il picco in negativo del traffico si è verificato intorno alle 22, poco dopo l'inizio di Temptation Island, quando Pornhub registrava un calo del 12.6% rispetto al traffico medio registrato solitamente il lunedì in quelle stesse ore in Italia, prima di una risalita progressiva fino all'orario di chiusura.

Un calo, conferma il comunicato di Pornhub, che si era verificato in dimensioni simili solo in occasioni di grandi eventi in grado di catturare l'attenzione del pubblico. Non a caso, fatte le dovute distinzioni, in passato abbiamo definito Temptation Island come il Sanremo di Canale 5, proprio per quella capacità di sapersi imporre come evento che catalizza l'attenzione e riesce spesso a deviare il corso del dibattito pubblico.