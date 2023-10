Sophie Codegoni pesca le “corna” al Mercante in Fiera: “Me le terrò fino alla fine, raccontano di me” Sophie Codegoni, che di recente è stata la protagonista assoluta della separazione da Alessandro Basciano a causa delle scappatelle di lui, ha pescato la carta delle “corna” durante il gioco: è il primo momento memorabile di questa edizione del Mercante in Fiera.

Abbiamo forse trovato il primo momento memorabile di questa sciagurata edizione del Mercante in Fiera. Sophie Codegoni, che di recente è stata la protagonista assoluta della separazione da Alessandro Basciano a causa delle scappatelle di lui, ha pescato la carta delle "corna" durante il gioco. Così, quando Pino Insegno le ha chiesto: "Qual è la carta che ti racconta di più Sophie?", lei ha replicato senza battere ciglio: "Le corna! Perché sono scaramantiche e penso che me le terrò fino alle fine". Da quando ci sono i vip a giocare, il programma sembra mostrare deboli segnali di vita.

Il fatto di aver voluto tenere le "corna" fino alla fine, purtroppo, non le hanno portato così fortuna perché è stata la prima a essere eliminata tra i tre concorrenti in gioco: Pierpaolo Pretelli, arrivato fino in fondo, e Roberta Volpe. Va detto però che delle cinque carte a disposizione, le "corna" sono uscite per penultime subito prima dell'inossidabile (e spesso perdente) "lattante".

Il caso Basciano-Codegoni

Come è noto, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni si sono lasciati e proprio lei è stata una dei personaggi più cliccati e cercati dopo l'intervista a Verissimo nella quale ha raccontato la sua verità: "Mi ha tradito con la sua ex, ha passato due giorni a Ibiza con lei. È un manipolatore, non mi ha mai amata. Mentre partorivo è andato a dormire. Già da un mesetto le cose non andavano bene. Ho deciso di chiudere la relazione 6 giorni fa, dopo tanti sbagli che non reputavo giusti ma giustificavo". Alessandro Basciano si è difeso: "Cattiveria inaudita, tirerò fuori la verità. Visto che non ha rispettato lei in primis … con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni… non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria ….. Appena ci sarà il momento giusto Dirò tutta la verità". Questo momento, per adesso, non è ancora arrivato.