Sophie Codegoni e la nuova vita da mamma single, Valeria Pasciuti: “Celine sarà orgogliosa di te” Mentre Sophie Codegoni affronta il nuovo capitolo della sua vita lontano da Alessandro Basciano, la mamma Valeria Pasciuti le dimostra anche pubblicamente tutto il suo affetto e supporto. “Ale era più affettuoso con lei che con me”, ha raccontato Sophie a Verissimo. “Poi qualcosa è cambiato”.

A cura di Giulia Turco

Sono giorni di ripresa per Sophie Codegoni, reduce dalla fine della relazione con Alessandro Basciano. Le sue dichiarazioni nel salotto di Verissimo hanno fatto discutere e sul dj, papà di Celine la figlia che hanno in comune, si è scatenata una vera e propria bufera. Intanto a prendere la parola è Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni che, in questo momento così delicato per la figlia, le dimostra tutto il suo affetto anche pubblicamente.

Il rapporto tra Alessandro Basciano e la mamma di Sophie

“Sophie, l’amore per la tua Celine è immenso, ricorda sempre che sei una mamma speciale e Celine ne sarà così orgogliosa”, è il messaggio condiviso via social da Valeria Pasciuti. La mamma dell’ex gieffina ha un legame profondo con la nipotina ed è spesso presente nella sua vita al fianco di Sophie. Anche il rapporto con Alessandro Basciano è stato, fino ad un certo punto, sereno. I due spesso si mostravano sui social insieme, mostrando grande empatia. “Era quasi più affettuoso con mia mamma che con me”, ha raccontato Sophie nel corso dell’intervista a Verissimo. Poi, inevitabilmente, qualcosa è cambiato e con l’insorgere dei problemi di coppia anche il rapporto con la “suocera” si è via via raffreddato. “È sempre stata dalla mia parte, ma quando ha visto che ci stavo male si è fatta indietro, dovevo capirlo da sola che lui era sbagliato”.

La replica di Alessandro Basciano all’intervista di Sophie

Nell’intervista fiume a Verissimo, Sophie Codegoni ha vuotato il sacco nei confronti di Alessandro Basciano, raccontando non solo i tradimenti, ma anche le presunte mancanze di rispetto nei suoi confronti e le presunte assenze nei momenti importanti della loro vita. “Quando ero a 7 cm dal parto è andato a dormire, mi ha detto ‘Ti mando tua madre’”. A stretto giro è arrivata la replica di Basciano, che sui social ha annunciato una contro offensiva. “Con grande rammarico sarò costretto a tirare fuori tutta la verità con prove reali e fatti realmente accaduti nell'arco di questo tempo e testimoni e non supposizioni… non capisco l’odio che porta le persone a tanta perfidia per un attimo di gloria ….. Appena ci sarà il momento giusto Dirò tutta la verità … E li saranno caz*i amari per tutti quanti. Questo è poco ma sicuro …”.