Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge condurrano il GfVip Party: è ufficiale Le due starlette condurranno il GfVip Party, l’appendice che raccoglie e fa da spunto puntata dopo puntata a quello che sarà approfondito nel corso della diretta del Grande Fratello.

Pare che sia ufficiale. E alla fine proprio Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge siano i conduttori del GfVip Party, l'appendice che raccoglie e fa da spunto puntata dopo puntata a quello che sarà approfondito nel corso della diretta del Grande Fratello. Riempiendo tutti i buchi possibili, così Alfonso Signorini cercherà di fare il suo show, pescando anche dalle possibili notizie che verranno fuori dai social e dai commenti del pubblico che anche quest'anno guarderà Canale 5 e tutto quello che succede all'interno della casa.

