A volte ritornano, Attilio Romita dal Tg1 al Grande Fratello Vip Attilio Romita farà parte del cast di vipponi scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip pronto a partire dal prossimo lunedì 19 settembre.

Secondo il settimanale Oggi, Attilio Romita farà parte del cast di vipponi scelti da Alfonso Signorini per il Grande Fratello Vip pronto a partire dal prossimo lunedì 19 settembre. Per i giovani che si trovano a leggere, Attilio Romita è un grande vecchio volto del Tg1; per quelli i più e le più grandi, non servono presentazioni. A volte ritornano, quindi, ma Attilio Romita già da tempo scalpitava per entrare nella casa più spiata d'Italia: "Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate del GF Vip, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta.", parole che aveva lasciato proprio al settimanale Chi.

La carriera di Attilio Romita

Attilio Romita, barese classe 1953, cominciò a lavorare nelle radio private per poi passare alla testata giornalistica di Telebari. Inizia come giornalista sportivo per poi passare alla politica interna nella redazione della sede Rai di Bari dove ha condotto il Tg regionale. Passato al Gr1 all'epoca diretto da Luca Giurato e poi da Livio Zanetti, è stato giornalista parlamentare. Trasferitosi al Tg2, nel 1995, ha continuato a lavorare nella redazione di politica interna con la direzione di Paolo Garimberti.

Inviato di guerra in Iraq

Durante la guerra in Iraq del 2002, Romita fu inviato a New York per seguire il conflitto dal versante statunitense. Nel 2003 passò al Tg1 sotto la direzione di Clemente Mimun. Ha collaborato anche a diversi programmi tv, come "La grande notte" e "Artù" con Gene Gnocchi. È stato a "Quelli che il calcio", "I raccomandati", "Festa Italiana" e "Verdetto Finale". Nel 2013 è stata nel cast "Altrimenti ci arrabbiamo” condotta da Milly Carlucci. Dal 29 maggio del 2013 è passato a guidare la redazione locale del TgR Puglia. Attualmente è in pensione, ma scalpita: presto entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per provare a rilanciarsi come personaggio televisivo.