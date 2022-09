Sara Manfuso al GF VIP: “Attilio Romita mi fa un po’ pena, lo nominerò per salvarlo da se stesso” Nascono le prime antipatie nella casa del Grande Fratello Vip: Sara Manfuso non approva i comportamenti di Attilio Romita, ritenendo che delle volte esageri solo per farsi accettare. Per questo motivo la gieffina non ha dubbi: “Lo nomino per salvarlo da se stesso”.

A cura di Elisabetta Murina

Il Grande Fratello Vip è iniziato solo da qualche giorno e già i concorrenti cominciano a provare le prime simpatie e antipatie vero i loro compagni di viaggio. È il caso di Sara Manfuso che non sembra apprezzare il comportamento di Attilio Romita, il quale cede a provocazioni e giochi ritenuti eccessivi. Per questo la gieffina non ha dubbi: "Lo nomino per salvarlo da se stesso".

Perché Sara Manfuso nominerà Attilio Romita

Sara Manfuso non prova simpatia per Attilio Romita per via dei suoi atteggiamenti e del suo starsene spesso in disparte rispetto al resto gruppo: "Delle volte mi fa un pò pena perché non lo vedo integrato, non mi piace che scompare ed esagera per farsi accettare". La gieffina quindi non trova adeguato il comportamento del giornalista, ritenendolo persino esagerato. A far nascere i suoi pensieri una battuta di Luca Salatino che ha definito Attilio Romita con il soprannome di "Nero di seppia" per via della tinta ai capelli che aveva fatto poche ore prima.

Parlando con Elenoire Ferruzzi e Alberto De Pisis, Sara Manfuso non ha allora dubbi: "Non mi dà fastidio, ha comunque 70 anni però, lo nomino per salvarlo da se stesso", scherzando e immaginando di dire quella stessa frase in prima serata su Canale 5 proprio al momento delle nomination.

Il confronto tra Sara Manfuso e Attilio Romita

Poco tempo dopo Sara Manfuso si è confrontata direttamente con il giornalista, dicendogli che fosse stata in lui avrebbe avuto un comportamento diverso in determinate occasioni. Lui però non è d'accordo e sostiene di non aver esagerato nel modo di comportarsi e integrarsi con il gruppo, nonostante la notevole differenza di età con alcuni inquilini: "Non ho perso la dignità". Chissà che anche Attilio Romita non nomini Sara Manfuso e inizi così la prima vera antipatia di questa edizione.