Napoli Milionaria con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera: storia e cast del film di Rai 1 Napoli Milionaria è il nuovo adattamento televisivo di una grande commedia di Eduardo De Filippo, in onda lunedì 18 dicembre in prima serata su Rai1. I protagonisti sono Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo nel ruolo di Amalia e Gennaro Jovine.

Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo tornano protagonisti di una grande commedia di Eduardo De Filippo: Napoli Milionaria, nuova trasposizione per la televisione in onda lunedì 18 dicembre su Rai1 alle 21.30. Si tratta del capolavoro assoluto della drammaturgia di De Filippo: il ritratto dell'Italia alle prese con la crisi dopo Seconda Guerra Mondiale visto dalle esistenze che ruotano intorno alla famiglia Jovine. Una storia, la più contemporanea del drammaturgo, che si chiude con la celebre battuta: “ha dà passà a nuttata”. Questo è il secondo lavoro, dopo Filumena Marturano, che vede Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera in scena insieme in una commedia di Eduardo.

La storia di Napoli Milionaria: cosa racconta il film

Napoli Milionaria segue la storia di Gennaro e di Amalia Jovine e dei loro tre figli. Il primo è un ex tranviere che è costretto a fare il finto morto per coprire le attività illecite di sua moglie, che si arrangia con la borsa nera insieme al borsaro Errico Settebellizze. Nell'ultimo anno della guerra, Gennaro scompare, catturato dai tedeschi in ritirata. Con la fine del conflitto, arriva l'abbondanza e Amalia Jovine si ritrova abbagliata dalla grande ricchezza accumulata grazie alla sua attività. L'inaspettato ritorno di Gennaro sconvolge il nuovo equilibrio. Al suo ritorno, infatti, il marito di Amalia trova la sua famiglia completamente dissolta e perduta. Amalia è ormai una donna ricca in società con lo spietato Settebellizze, che è perdutamente innamorato di lei. Amedeo, il figlio più grande, è diventato un ladro di pneumatici. Maria Rosaria, la figlia maggiore, è incinta di un soldato americano che l'ha abbandonata. Sarà la malattia di Rituccia, la figlia più piccola, a costringere tutti a fare i conti con quello che sono diventati.

Il cast di Napoli Milionaria: personaggi e interpreti

Il cast di Napoli Milionaria vede – oltre ai protagonisti Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera – la partecipazione di grandi nomi della cinematografia e del teatro napoletano come Nunzia Schiano, Marcello Romolo e Tony Laudadio. Nel ruolo di Settebellizze c'è Michele Venitucci, in quello di Amedeo c'è Vincenzo Nemolato. Ecco la lista completa di personaggi e interpreti:

Massimiliano Gallo è Gennaro Jovine;

Vanessa Scalera è Amalia Jovine;

Michele Venitucci è Errico Settebellizze;

Vincenzo Nemolato è Amedeo;

Carolina Rapillo è Maria Rosaria;

Andrea Solimena è Rituccia;

Jacopo Cullin è Brigadiere Ciappa;

Tony Laudadio è Ragioniere Spasiano;

Gennaro Di Biase è Peppe ‘o cricco;

Marcello Romolo è ‘O miezo prèvete;

Maria Bolignano è Donna Peppenella.

Dove vederla in replica e in streaming

Napoli Milionaria sarà visibile in diretta su Rai1, lunedì 18 dicembre in prima serata, ma sarà anche disponibile in streaming e on demand sul sito di Raiplay, dove presto sarà possibile anche vedere tutte le commedie di Eduardo De Filippo.