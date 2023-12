Le commedie di Eduardo De Filippo verso il ritorno su RaiPlay in streaming Durante la conferenza stampa di “Napoli Milionaria” con Gallo e Scalera arriva la notizia: presto le amatissime commedie eduardiane di nuovo online sul sito Rai.

La bella notizia arriva a pochi giorni dal Natale, il 13 dicembre durante la conferenza stampa di presentazione del film ispirato a "Napoli Milionaria" con Massimiliano Gallo e Vanessa Scalera: le commedie di Eduardo De Filippo, quelle originali, a breve dovrebbero tornare disponibili in streaming sulla piattaforma Raiplay. Tantissime le segnalazioni giunte quest'anno a Fanpage.it dagli appassionati del teatro eduardiano che lamentavano questa mancanza.

Quindi, se tutto andrà bene, gli appassionati potranno rivedere il teleteatro eduardiano, quello degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta (celebre il "Natale in Casa Cupiello" del 1977 con Pupella Maggio e Luca De Filippo) di nuovo sul servizio di streaming della Rai.

Sollecitato da un cronista durante la conferenza stampa, Ivan Carlei di Rai Fiction dice «Mi posso fare portavoce di questa giusta segnalazione». Nel pomeriggio si è fatta più concreta l'ipotesi che già dalla prossima settimana (il "Napoli Milionaria" di Luca Miniero va in onda lunedì 18 dicembre in prima serata su Raiuno) il "pacchetto Eduardo" potrebbe tornare disponibile online.