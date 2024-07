video suggerito

Sophia Loren, De Luca difende i 450mila euro per i 90 anni della diva: "Ci dovrebbero ringraziare, stop polemiche" Il governatore della Regione: "Non c'è ancora nulla di deciso. Ma era doveroso creare la disponibilità finanziaria". Muscarà scrive alla Loren: "Perché non usare i soldi per le donne vittime di violenza?"

A cura di Pierluigi Frattasi

Vincenzo De Luca e Sophia Loren / Lapresse

"Sophia Loren è un'artista il cui volto e la cui arte parlano dell'Italia nel mondo. Ci pareva francamente doveroso creare almeno la disponibilità finanziaria, poi se l'evento si farà lo verificheremo nelle prossime settimane. Ma mi sembra che sia un motivo per ringraziare la Regione Campania e non per fare polemiche inutili". Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, difende la decisione della giunta di stanziare 450mila euro per i festeggiamenti dei 90 anni di Sophia Loren, che l'attrice, nata a Roma, ma cresciuta a Pozzuoli e legatissima a Napoli, di cui è anche cittadina onoraria, compirà il 20 settembre prossimo.

La giunta regionale della Campania, il 15 luglio scorso, ha firmato una delibera, la numero 51, per tributare degni onori all'attrice italiana più famosa al mondo. Vincitrice di due premi Oscar e protagonista di indiscussi capolavori cinematografici, dove ha recitato accanto ad altri mostri sacri del calibro di Marcello Mastroianni e Clarke Gable. La decisione di Palazzo Santa Lucia, però, ha suscitato anche diverse polemiche. La consigliera regionale Mari Muscarà ha invitato a spendere i soldi, invece, per le donne vittime di violenza.

De Luca: "Non è deciso nulla. Ma giusto celebrare la Loren"

Ma De Luca getta acqua sul fuoco e, nel corso della consueta diretta web del venerdì, spiega:

Non è deciso nulla, è una disponibilità che abbiamo deciso di accantonare se, parlando con la famiglia e con i rappresentanti della Loren, si determina un evento di livello internazionale. Si prevede qualche evento per celebrare i 90 anni di Sophia Loren. Per la dignità della Campania, di Napoli e dell'Italia, la Regione ha accantonato un fondo per rendere possibili eventuali celebrazioni anche con ospiti di livello internazionale per l'anniversario di Sophia Loren".

La lettera della consigliera Muscarà

In una lettera, la consigliera regionale Marì Muscarà si è rivolta a Sophia Loren, che non è destinataria dei fondi regionali, è bene precisare, per chiederle di intervenire affinché quei soldi vengano utilizzati per aiutare le donne in difficoltà:

Cara Sophia,

mi chiamo Marì Muscarà e sono una consigliera della Regione Campania. Le scrivo questa lettera perché ho saputo che la Regione ha stanziato 450 mila euro dei contribuenti per l'evento del suo novantesimo compleanno. Non c'è dubbio che con la Sua arte e la Sua storia è diventata il simbolo indiscusso di Napoli, e trovo giusto che la città festeggi con Lei questo bellissimo traguardo. Lei ha rappresentato e continua a rappresentare l'essenza e l'anima della nostra terra, con il suo talento e la sua eleganza che hanno conquistato il mondo. Tuttavia, mi permetto di riflettere insieme a Lei su un'alternativa che potrebbe avere un impatto profondo e duraturo. Non sarebbe meglio se questi 450 mila euro venissero investiti in una causa sociale importante, come le associazioni che si occupano di violenza sulle donne?

E prosegue:

Lei stessa si è fatta promotrice di questo tema con il suo indimenticabile film ‘La Ciociara', che ha dato voce e visibilità a una realtà dolorosa ma purtroppo ancora attuale. In un momento storico in cui tante donne continuano a subire violenze e abusi, un gesto come questo potrebbe rappresentare una speranza concreta e un sostegno fondamentale per chi si trova in difficoltà. Sarebbe un segnale forte, un modo per utilizzare la sua celebrazione non solo per onorare il suo straordinario contributo alla cultura, ma anche per promuovere un cambiamento sociale significativo. Se Le fa piacere potrebbe contattare Lei la giunta regionale chiedendo di indirizzare tali fondi per questa giusta causa? Mi auguro che possa considerare questa proposta come un'opportunità per unire la festa del suo compleanno a una causa che le sta a cuore e che potrebbe fare la differenza nella vita di molte persone. Con affetto e stima,

Marì Muscarà

Consigliera della Regione Campania