Sophia Loren, 450mila euro dalla Regione Campania per festeggiare i 90 anni Sophia Loren compirà 90 anni il 20 settembre prossimo. La Regione Campania ha deciso di finanziare una serie di iniziative nel mondo per omaggiarla. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Per festeggiare i 90 anni di Sophia Loren, la diva italiana più famosa al mondo, la Regione Campania ha stanziato 450mila euro. Risorse che serviranno ad organizzare celebrazioni, pubblicazioni e rassegne in molte grandi città del mondo. Sophia Loren, nome d'arte di Sofia Costanza Brigida Villani Scicolone, infatti, è nata a Roma il 20 settembre 1934, ma è sempre stata considerata napoletana di adozione. Ha vissuto, infatti, a Pozzuoli, in provincia di Napoli, fin dalla giovinezza ed alla città partenopea è sempre stata legatissima, non solo artisticamente. Nel 2016 l'ex sindaco Luigi de Magistris le ha conferito la cittadinanza onoraria.

Nella sua lunga carriera ha recitato con i più grandi registi ed attori del cinema italiano ed internazionale. Marcello Mastroianni, Totò, Clark Gable, John Wayne Marlon Brando e Frank Sinatra, solo per citarne alcuni. Mentre con film come "Pane, amore e…" e "Matrimonio all'Italiana" ha diffuso la commedia italiana e la cultura napoletana nel mondo. Con "La Ciociara", diretto da Vittorio De Sica nel 1960, ha conquistato il suo primo Premio Oscar. Nel 1991 le è stato riconosciuto dall'Academy di Hollywood anche l'Oscar onorario.

La delibera della giunta regionale della Campania

Sophia Loren è oggi uno dei volti italiani più conosciuti, amati e apprezzati nel mondo. Partendo da queste considerazioni, la Regione Campania ha deciso di finanziare una serie di appuntamenti in molte città che possano tributarle un omaggio:

“Il compimento dei novanta anni di Sophia Loren – si legge nella delibera 51 del 15 luglio 2024 della giunta della Regione Campania – la diva italiana più famosa al mondo e simbolo internazionale del nostro territorio, sarà occasione per celebrazioni, pubblicazioni e rassegne in molte grandi città del mondo e rappresenta per il territorio campano una importante vetrina per celebrare e rendere omaggio al talento, alla bellezza e alla professionalità nel settore audiovisivo, culturale e turistico della Regione Campania”.

Il documento arriva a valle di una istruttoria compiuta dalla Direzione Generale per le Politiche culturali e Turismo e dai competenti Uffici regionali. Fondazione Campania dei Festival e la Fondazione Film Commission Regione Campania hanno elaborato e condiviso, a seguito di verifica della congruità delle spese e della regolarità delle procedure, il progetto per la celebrazione dei novanta anni di Sophia Loren, per un importo non superiore a 450.000 euro.