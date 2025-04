Chi sono i candidati alle Elezioni Regionali in Campania che hanno possibilità di vincere

video suggerito

Chi si candida a presidente della Regione Campania ora che Vincenzo De Luca è ufficialmente fuori dai giochi? E soprattutto: chi avrebbe concreta possibilità di diventare governatore in Campania, nel centrosinistra e nel centrodestra? È la domanda che si è posta "Vis Factor", società che si occupa di consulenza strategica politica e istituzionale fondata da Tiberio Brunetti. Per Fanpage, attraverso "Human", la sua piattaforma di web e social listening, Vis Factor ha "ascoltato" le conversazioni social generatesi in relazione ai potenziali candidati a governatore della Regione Campania.

È il cosiddetto "sentiment". Non è un sondaggio, ma un monitoraggio attivo di quello che le persone dicono online, in questo caso su possibili candidati a presidente della Regione Campania. Non si tratta solo di "ascoltare", ma anche di analizzare quei dati per capire cosa gira nell’aria, cosa piace, cosa infastidisce, cosa scatena reazioni. In questa analisi per Fanpage sono stati considerati i commenti generati dal 14 marzo all'11 aprile 2025.

Il sentiment del centrosinistra alle Regionali in Campania

Lo scenario pre-elettorale in Campania è cristallino: il centrosinistra resta ancorato alla figura di Vincenzo De Luca, che mantiene un sentiment positivo superiore superiore agli altri governatori del Mezzogiorno. Che significa, visto che "lo sceriffo" non è candidabile? Che il suo gradimento rispetto ai potenziali successori nel centrosinistra conterà, eccome.

Stiamo ai numeri e ai fatti: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha dichiarato più volte che non sarà candidato. Anche se la politica è l'arte del possibile e lui avrebbe, dice Vis Factor, bei numeri da sfoderare, i tre papabili presi in considerazione nel report sono due politici, l'ex presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e l'ex ministro dell'Ambiente, oggi vicepresidente di Montecitorio Sergio Costa, entrambi M5S. L'altro è un esponente della società civile, il magistrato Raffaele Cantone, già presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e oggi procuratore della Repubblica a Perugia.

Cantone ha il maggior sentiment positivo: percepito come uomo slegato dai partiti e paladino dell'anticamorra, ricordato per le sue indagini contro il clan dei Casalesi. Segue Fico e poi Costa. Se però quest'ultimo somma i giudizi positivi e quelli "neutri", ovvero né a favore né contro, supera Fico. Dunque fra i pentastellati Fico (sostenuto dal Pd di area Schlein) in testa ma Costa se la gioca: in caso di candidatura dovrebbe solo lavorare di più su com'è percepito dagli elettori potenziali.

Il sentiment del centrodestra alle Regionali in Campania

Il centrodestra, invece, è considerato "non competitivo": l’unica figura di peso secondo l'analisi di Vis Factor è Matteo Piantedosi, ministro del governo Meloni, al momento però fuori dai giochi. Egli stesso ha infatti dichiarato di non volersi candidare: in caso contrario a Palazzo Chigi si metterebbero in moto meccanismi complicati, con Matteo Salvini desideroso di tornare al Viminale e la premier Giorgia Meloni nient'affatto propensa a questa ipotesi. Edmondo Cirielli, salernitano, di Fratelli d'Italia, oggi viceministro agli Affari Esteri è l’unico nome rilevante tra i papabili politici, mentre Gennaro Sangiuliano, giornalista, ex ministro alla Cultura, esponente di FdI, gode ancora di buona reputazione nonostante le recenti vicende, ovvero l'affaire Maria Rosaria Boccia.

Quali sono i temi delle Elezioni Regionali in Campania?

È inutile parlare di sentiment social e sondaggi politico elettorali in Campania, se non si mettono al centro dell'agenda i temi. Quali sono gli argomenti più discussi, quelli che emergono con maggior frequenza in relazione al territorio Campania e all'ente Regione Campania? Quasi tutti – scrive Vis Factor nel suo report – sono in rosso, ovvero con sentiment negativo. E il primo per distacco è la sanità. Ospedali sovraffollati, lunghe liste di attesa, cure e centri privati a pagamento: sono la vera, grande criticità in Campania. Seguono economia (ovvero il potere di spesa dei cittadini), i trasporti regionali e il lavoro. Solo quinto il tema della sicurezza, caro al centrodestra. Tristemente la cultura, che da sempre nei programmi elettorali è inserita come «uno dei motori trainanti della Campania Felix»: è ultima.