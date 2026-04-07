Marco Nonno non entrerà in Consiglio regionale per Fratelli d’Italia al posto di Cirielli: ha una condanna definitiva

Marco Nonno, esponente di Fratelli d’Italia

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Presidenza Fico in Regione Campania ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Marco Nonno, coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, non sarà consigliere regionale in Campania nella legislatura 2025-2030. Motivo? Ha una condanna definitiva e in base alla norma 190 del 2012, la cosiddetta legge Severino, quella secondo cui è incandidabile, ineleggibile o decade dalla carica il politico che viene condannato in via definitiva per gravi reati, Nonno non era candidabile. Questa è la conclusione cui è arrivata oggi la Giunta delle Elezioni, dopo aver preso atto dell'istruttoria, presentata il 25 marzo scorso, dal presidente del Consiglio regionale, Massimiliano Manfredi.

Nonno sarebbe dovuto subentrare a Edmondo Cirielli, candidato governatore del centrodestra, sconfitto da Roberto Fico e capo dell'opposizione in Aula. Di recente Cirielli si è dimesso, optando per il suo ruolo da viceministro degli Esteri, incompatibile con quello di consigliere regionale. Qui, però, ha trovato un inghippo grande quanto una casa, ovvero la sua condanna a seguito dei disordini del 2007 contro la riapertura di una discarica a Pianura. Nonno fu accusato di concorso in devastazione, processato e condannato a otto anni in primo grado, pena successivamente ridotta in Appello a due anni per resistenza aggravata a pubblico ufficiale. Nel 2022 la condanna fece scattare la sospensione da consigliere in base alla legge Severino; nel 2023 la Corte di Cassazione accolse il ricorso della Procura generale, decidendo che dovrà tenersi un appello-bis per il capo di imputazione di concorso in devastazione.

L'esponente "duro e puro" della destra, sostiene di avere le carte in regola ed esibisce casellario giudiziario pulito. Ma a seguito di una interlocuzione formale con il Tribunale e con la Corte di Appello di Napoli, risulta confermato il quadro giuridico che, nella precedente legislatura, portò a deliberare la decadenza. Vale a dire: Nonno non poteva candidarsi né tanto meno può oggi sedersi sugli scranni regionali, nonostante le sue decine di migliaia di voti.

La proposta di Pisacane e la posizione della deluchiana Lucia Fortini

Durante la riunione della Giunta delle Elezioni Fratelli d'Italia ha tentato di portare la discussione in Consiglio regionale: Raffaele Pisacane ha chiesto di far entrare di Nonno in Consiglio regionale in attesa di ricevere il chiarimento aggiuntivo, richiesto dall'interessato, alla Corte di Cassazione, sul suo stato. E lì si è consumato un piccolo psicodramma con Lucia Fortini, consigliera di maggioranza, di "A testa alta", fedelissima di Vincenzo De Luca, convinta della bontà di questa opzione, che stava per far vacillare la maggioranza in Giunta per le Elezioni.

Alla fine Pisacane ha ritirato la proposta, pure perché al posto di Nonno è pronta ad entrare la seconda dei non eletti, l'imprenditrice Lea Romano. Nonno, intanto, era fisicamente negli uffici del Consiglio regionale della Campania, cosa che ha infastidito molti consiglieri di maggioranza, giudicata irrituale chiedendo «con insistenza» hanno riferito fonti a Fanpage, i verbali della riunione appena conclusa.