La Campania è la regione italiana in cui si muore più giovani Lo rivelano gli indicatori demografici pubblicati dall’Istat oggi e relativi al 2024. In Campania invece è alta la fecondità: è terza in Italia. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

Nonostante un miglioramento rispetto agli anni precedenti, la Campania si conferma la regione italiana con la speranza di vita più bassa, quella in cui, sostanzialmente, si muore più giovani: 79,7 tra gli uomini e 83,8 tra le donne. Lo rivelano gli indicatori demografici dell'Istat pubblicati oggi e relativi al 2024, che delineano un quadro nazionale di una popolazione che invecchia sempre di più e dove il numero dei decessi tende strutturalmente a crescere in quanto sempre più individui sono esposti a rischi di morte.

La Campania bene nella graduatoria della fecondità

In Campania migliora, invece, la situazione per quanto riguarda la fecondità. Mentre la graduatoria nazionale fa segnare un nuovo record negativo, la Campania si piazza al terzo posto in Italia, con una media di 1,26 figli per donna (comunque in diminuzione rispetto al 2023, in cui la media era di 1,29 figli per donna). In questa graduatoria, la Campania si piazza come detto al terzo posto, dietro alla Sicilia seconda, mentre il primato spetta ancora una volta al Trentino-Alto Adige. In Campania, inoltre, le madri sono mediamente più giovani: 32,3 anni di media.

Il tasso migratorio è negativo in Campania

La Campania, infine, secondo i dati Istat, fa registrare un record negativo anche per quanto riguarda il tasso migratorio. Sebbene non occupi le ultime posizioni, la Campania nel 2024 ha fatto registrare un -3,3 per mille abitanti. La Campania si distingue però come la regione con la più alta quota di popolazione in età attiva: 65,3%.