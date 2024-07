video suggerito

Morta l’attrice napoletana Angela Pagano, aveva 87 anni Il mondo della recitazione piange Angela Pagano: aveva recitato al fianco di Eduardo e Peppino De Filippo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Il mondo della recitazione piange Angela Pagano, 87 anni, attrice napoletana che aveva recitato al fianco di Eduardo De Filippo dal 1958 fino al 1962. Col il drammaturgo napoletano era stata in scena anche in tv nel teleteatro in grandi commedie come "Ditegli sempre di sì"; Napoli milionaria"; "Filumena Marturano". Recitò anche con Peppino de Filippo. Il papà, Guglielmo Pagano, era un mandolinista e posteggiatore, la sorella, Marina Pagano, morta nel 1990, fu cantante e attrice di talento.