Matteo Diamante: “Alex Petri di Temptation Island mente, a letto con una mia amica fino a poco tempo fa” Matteo Diamante, ex concorrente del Grande Fratello Vip, lancia un’accusa ai danni di Alex Petri, protagonista dell’edizione 2024 di Temptation Island insieme alla fidanzata Vittoria Bricarello: “Andava a letto con una mia amica, l’ha invitata al suo compleanno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Matteo Diamante, ex concorrente del Grande Fratello Vip, fa una rivelazione che rischia di rovinare il percorso di Alex Petri a Temptation Island. Secondo l’influencer, il fidanzato di Vittoria Bricarello starebbe mentendo. Sostiene, infatti, che l’uomo abbia avuto una relazione con una sua amica durata fino a poco prima di entrare a far parte del cast del reality estivo di Canale5.

Le accuse di Matteo Diamante: “Ho le prove della relazione”

Con un video postato sul suo profilo Instagram, Diamante ha accusato Alex di frequentare già da tre anni una donna che non è la fidanzata con la quale partecipa a Temptation Island. L’ex compagno di Nikita Pelizon sostiene addirittura di avere le prove di quanto afferma: “Qualche sera fa è uscito un discorso con una mia carissima amica, la quale in teoria sono tre anni che si vedeva con questo Alex. Andavano a letto fino a due mesi fa. Lei stessa era stata invitata da Alex a questa festa di compleanno, ma lei non c’era andata. Io dico queste cose perché chiaramente ho le prove”.

Matteo Diamante: “Alex sta prendendo in giro la redazione di Temptation Island”

“È pazzia, non c’è rispetto per la redazione. Loro sono di Torino ma mi hanno detto che lui non si è mai fatto vedere in giro con lei”, ha rincarato la dose Diamante che si accoda alle segnalazioni diventate di dominio pubblico nei giorni scorsi secondo le quali Alex e Vittoria non starebbero più insieme da tempo. La loro sarebbe una “riconciliazione di comodo” pensata proprio per poter partecipare al programma.

Chi sono Alex Petri e Vittoria Bricarello

Alex Petri e Vittoria Bricarello sono una delle coppie che partecipa a Temptation Island 2024. Era stata lei a scrivere al programma per avere la possibilità di affrontare questo percorso di coppia. “Siamo fidanzati da un anno e nove mesi. Ho scritto a Temptation Island perché voglio una risposta definitiva da Alex, se vuole stare con me oppure no. Lui non mi fa sentire inclusa nella sua vita. Al suo compleanno, ad esempio, non sono stata invitata perché dovevano esserci solo maschi. Invece ho scoperto che c’erano anche delle femmine”, aveva spiegato Vittoria nella loro clip di presentazione.