Matteo Diamante: “Nikita sogna di curare con mindset e atteggiamento, non ritirerà il suo corso” Matteo Diamante, ex compagno di Nikita Pelizon, commenta su Fanpage.it l’iniziativa lanciata dalla vincitrice dell’ultima edizione del GF Vip con il suo corso motivazionale: “Fomentata dai fan, le avevo detto di non parlare di psicologia e depressione”.

A cura di Stefania Rocco

Fanpage.it ha raggiunto Matteo Diamante, ex compagno di Nikita Pelizon, dopo l’iniziativa lanciata dalla vincitrice della scorsa edizione Grande Fratello Vip con il “corso motivazionale” per descrivere il quale ha fatto riferimento a depressione e attacchi di ansia pur non essendo una psicologa. Un’iniziativa controversa che ha fatto parecchio rumore, soprattutto sui social dove Nikita gode di forte popolarità. Dopo gli attacchi ricevuti, anche da parte di quei fan che hanno scelto di prendere le distanze, Nikita ha preferito restare in silenzio. Il corso, tuttavia, può ancora essere acquistato.

La sua ex compagna, Nikita Pelizon, ha realizzato un video corso a pagamento che sta facendo parecchio discutere. Lo ha saputo?

Certo, l’ho visto ma avendola frequentata sapevo già che era uno dei suoi sogni trasmettere quello che ha studiato e letto negli ultimi anni a proposito di positività. Le avevo già detto tempo fa di stare attenta a come lo avrebbe comunicato per evitare il rischio di sfociare in un campo che non fosse il suo. Non ci sentiamo ma mi dispiace vedere sia stata insultata in questo modo. Credo che all’inizio non avesse nemmeno capito cosa stava dicendo. Sì, sa di che cosa parla ma lo ha comunicato in una maniera estremamente fraintendibile.

Nikita Pelizon descrive il suo video corso

Se è vero, c’è un problema: vendere un corso a proposito di un determinato argomento presuppone lo si sappia presentare senza fraintendimenti.

Sicuramente. In passato le avevo anche consigliato di procedere restando al di fuori dell’aspetto psicologico della questione. Solo i professionisti devono poter trattare temi come depressione e attacchi di ansia, quelli che studiano anni per poterlo fare. Non arriva Nikita dal niente a farlo.

Nikita ha dichiarato di avere studiato psicologia alle superiori. L’ha frequentata per molti anni. Qual è il suo titolo di studio?

Non so quale scuola abbia frequentato. So che ha fatto dei corsi per aiutare anziani e bambini.

Parla di corsi OSA, quelli per formare gli operatori socio assistenziali?

Sì, so che aveva fatto anche quello ma non ricordo con precisione quale sia il suo titolo di studio. So che ha frequentato diversi corsi e che si è diplomata.

In che cosa?

Non me lo ricordo, onestamente. Io, ad esempio, ho fatto il nautico e successivamente ho fatto corsi di PNL (Programmazione Neuro Linguistica) e di psicologia applicata al marketing ma non faccio corsi. Magari posso consigliare qualche testo da consultare ma niente di più.

Ecco, a proposito di testi da consultare. Nikita specifica che il suo corso contiene consigli su libri e film da guardare per un valore di 300 euro.

Non so che cosa dire. Per come la conosco, so che questo mondo le piace e che ha studiato tanto. Magari avrà preso delle certificazioni. Mi dispiace anche vederla in questa situazione. Poi magari tra i tanti che la insultano trova 2/300 persone che comprano il corso.

Molti la accusano di avere messo in piedi questo corso motivazionale per monetizzare la popolarità acquisita con il Grande Fratello. Crede siano i soldi a spingerla?

Potrei dire il contrario ma sarebbe una bugia. È sempre stato il suo sogno tenere dei corsi motivazionali e fondare una scuola con classi formate da persone che la seguono e che grazie a lei stanno meglio. Quello che le ho sempre detto è proprio questo: inserisciti nel mondo del positive coaching, non parlare di psicologia, non pensare di poter parlare di depressione. Quanto ai soldi, credo sia anche normale volerci guadagnare. Il problema arriva quando un macellaio vuole fare il dirigente d’azienda.

Conoscendola e avendo già trattato con lei certi argomenti, crede davvero Nikita pensi di poter “curare” disturbi veri e propri con mindset e atteggiamento?

Credo di sì. Nikita ha sempre desiderato stare in questo campo. Inizialmente le stavo anche dando una mano ma i miei contatti si sono rifiutati.

La descrizione del corso comparsa sul canale Telegran di Nikita Pelizon

Fissiamo un concetto: mindset e atteggiamento non curano alcuna patologia.

Ovviamente no. L’atteggiamento, se affiancato a un percorso psicologico professionale, può aiutare a stare meglio più velocemente. Ma non bisogna confondere le due cose, come accaduto in questo caso.

Crede che Nikita ritirerà il suo video corso?

Credo dovrebbe tornare sui suoi passi. Nikita non è più la modella di 5 anni fa. È molto più influente ed è necessario presti attenzione al modo in cui fa comunicazione. Spero ritiri il corso ma, conoscendola, immagino che non lo farà. Mi auguro che chi le sta vicino – e io non posso perché mi ha bloccato – le faccia capire che ci sono malattie vere e proprie che necessitano del supporto di professionisti preposti. Purtroppo è circondata da persone, anche fan, che la amano a tal punto da non permetterle di ragionare. Credo siano stati proprio loro a fomentarla.