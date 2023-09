Antonella Fiordelisi prende in giro Nikita e il suo corso, scoppia la “coppia” dell’ex GF Vip È terminata l’amicizia tra Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi, vicine all’epoca della partecipazione al Grande Fratello Vip. Dopo il lancio del “corso” della modella, l’influencer l’ha presa in giro utilizzando un suo vecchio video. È seguitai una lite che ha chiarito l’allontanamento tra le due.

A cura di Stefania Rocco

Sono giorni difficili per Nikita Pelizon. La vincitrice del Grande Fratello Vip ha lanciato un video corso su mindset e positività per pubblicizzare il quale ha fatto riferimento a patologie come gli attacchi di ansia e la depressione. Attaccata pesantemente per avere sconfinato in un campo che dovrebbe essere a esclusivo appannaggio di esperti, Nikita nelle ultime ore si è vista puntare il dito contro anche da parte di Antonella Fiordelisi, sua amica all’epoca della partecipazione al GF Vip.

L’attacco di Antonella Fiordelisi e il vecchio video di Nikita Pelizon

Antonella, su Twitter, ha commentato un vecchio video di Nikita per prenderla in giro. Il filmato, diffuso dagli hater della modella, la mostrava discutere in maniera concitata di fronte alla telecamera. “Amo, ma tutto a posto?”, è stato il commento di Fiordelisi, commento che ha scatenato l’ilarità dei suoi follower nei confronti dell’amica.

Ferita, Nikita ha lasciato che fossero i suoi follower a difenderla, piazzando una serie di like strategici ad alcuni commenti comparsi in rete contro Antonella. Uno di questi recitava: “Complimenti per avere alimentato l’odio che le tue fan nutrono verso Nikita”. In un altro, invece, un fan di Pelizon accusava Fiordelisi di avere voluto cavalcare questa vicenda: “Dovresti ammettere di avere fatto una battuta stupida e scusarti, oppure cancellare il tweet. Sai benissimo che non aspettano altro che sputare veleno contro di lei”. Commenti ai quali Fiordelisi non ha replicato, proseguendo dritta per la sua strada.

Fiordelisi prende in giro Nikita con “Soldi”, canzone di Mahmood

Di fronte agli attacchi ricevuti da parte delle follower di Nikita, Antonella ha deciso di rincarare le dose condividendo un breve filmato in cui commenta la vicenda con un breve estratto della canzone “Soldi” di Mahomood. Un gesto con il quale Fiordelisi ha chiarito il suo pensiero su questa vicenda. Per il momento, Pelizon continua a tacere ma il video corso che le è valso questa shitstorm continua a restare online, disponibile per l’acquisto. Nikita ha scelto di non ritirarlo, esattamente come previsto dall’ex fidanzato Matteo Diamante nella sua intervista a Fanpage.it.