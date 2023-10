Antonella dice che Nikita non si è congratulata per Pechino Express, lei smentisce con screen e audio Antonella Fiordelisi è nel cast di Pechino Express 2024 e sostiene che Nikita Pelizon, ex coinquilina del GF Vip e in passato anche semifinalista nello stesso programma, non si sia complimentata con lei. La diretta interessata ha pubblicato screen e audio smentendo questa versione.

A cura di Elisabetta Murina

Antonella Fiordelisi è una delle concorrenti della prossima edizione di Pechino Express 2024. In coppia con l'amica Estefania Bernal, l'influencer ed ex protagonista del Grande Fratello Vip è pronta a mettersi alla prova lungo la rotta delle Indie, da a . Dopo l'ufficialità del cast, sono diversi gli amici che le hanno scritto per congratularsi per la nuova avventura. Tra questi pare però non ci sia stata Nikita Pelizon, che al noto programma aveva partecipato (arrivando in semifinale) con Helena Prestes. Ma, secondo la diretta interessata, la situazione sarebbe andata diversamente.

Nikita non si sarebbe complimentata con Antonella per Pechino Express

Dopo l'annuncio del cast di Pechino Express 2024, Antonella è stata sommersa dai messaggi di congratulazioni da parte di amici ed ex coinquilini del GF Vip. Sul suo canale Telegram se ne leggono alcuni, il primo apparterrebbe a Sarah Altobello: "Amore mio in bocca al Lupo per Pechino sai che per te ci sarò sempre ti aspetto vittoriosa". Fiordelisi ha risposto precisando che, oltre a lei, solo Patrizia Rossetti e Matteo Diamante le hanno scritto in vista del programma. Dunque, nessuna menzione a Nikita, che secondo la sua versione non si sarebbe fatta sentire, nonostante il forte legame tra loro.

Nikita Pelizon racconta la sua verità pubblicando screen e audio

Secondo Nikita, in realtà, le cose sarebbero andate diversamente. Nelle sue storie Instagram ha infatti pubblicato alcuni screen e audio di messaggi scambiati con Antonella Fiordelisi, risalenti a prima dell'annuncio ufficiale del cast, in cui si mostrava disponibile ad aiutare l'amica in vista di Pechino Express. La stessa Nikita ha partecipato al programma nel 2022 in coppia con Helena Prestes arrivando in semifinale, nell'edizione poi vinta da Paride Vitale e Victoria Cabello.

"Tu quando parti per Pechino? Ti voglio vedere prima che parti, mi raccomando, non partire senza che io ti saluti, non esiste", diceva Nikita in un audio rivolto ad Antonella lo scorso 24 settembre, che la prima ha ora deciso di rendere pubblico. Poi ancora, in un video, spiega di aver rivelato all'amica i segreti e le tecniche per continuare il più a lungo possibile nel gioco: "Forse ci si è dimenticati di tutti i suggerimenti ricevuti". Infine, alcuni messaggi di sostegno anche in altre importanti occasioni, come il Red Carpet di Venezia e il lancio di una sua nuova collezione di gioielli.