Luca Laurenti cita Chiara Ferragni a Ciao Darwin con l’abito effetto nudo indossato a Sanremo Luca Laurenti prende in prestito l’idea di Chiara Ferragni e replica l’abito effetto nudo indossato dalla regina delle influencer a Sanremo 2023. La citazione è arrivata nella terza puntata di Ciao Darwin che vede scontrarsi il mondo degli influencer con quello dei lavoratori.

A cura di Stefania Rocco

L’omaggio di Luca Laurenti a Chiara Ferragni arriva nella terza puntata di Ciao Darwin 2023, quella dedicata alla sfida tra il mondo degli influencer e quello dei lavoratori. La spalla del conduttore Paolo Bonolis fa il suo ingresso nello studio del programma con l’abito effetto nudo indossato dalla regina delle influencer italiane sul palco del Festival di Sanremo. Ed è infatti proprio a Chiara Ferragni che si rifà la didascalia pubblicata insieme al post proposito dal profilo Instagram di Caio Darwin. Per raccontare l’ingresso di Laurenti, e del suo abito in studio, nella caption del filmato compare la didascalia “Luca nuovo imprenditore digitale”. “Imprenditrice digitale” è la definizione che Ferragni usa per descrivere brevemente il suo lavoro.

Soleil Sorge capitano della squadra degli influencer

Ma sebbene la citazione di Laurenti arrivi in qualità di omaggio per la regina delle influencer italiane, a capitanare la squadra degli influencer nella terza puntata di Ciao Darwin non c’è la celebre imprenditrice digitale. Il programma ha scelto di puntare su Solei Sorge, noto volto televisivo il cui profilo Instagram conta 1,2 milioni di follower. A capitanare la squadra dei lavorati, invece, è Cristina Quaranta, ex volto di Non è la Rai reduce dalla partecipazione alla penultima edizione del Grande Fratello.

Andreea Sasu è Madre Natura nella terza puntata di Ciao Darwin

A interpretare il ruolo di Madre Natura nel corso della terza puntata di Ciao Darwin è la modella rumena Andreea Sasu. Nota in Italia per avere partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice, ha sfilato per alcuni tra i più prestigiosi marchi di moda e posato per i fotografi più noti al mondo. Sasu è inoltre già popolare tra gli appassionati di gossip per le relazioni con volti noti del mondo dello sport e della moda come Andrea Iannone, Philippe Plein e Riccardo Saponara.