Lino Giuliano, ex di Temptation Island: "Bisciglia difende Alfred che ha baciato un'altra, a me non diede la mano" Lino Giuliano, ex protagonista di Temptation Island, critica l'atteggiamento tenuto da Filippo Bisciglia con Alfred Ekhator subito dopo il falò di confronto con Anna Acciardi: "Lo difende dopo il bacio con la single. A me non diede nemmeno la mano".

A cura di Stefania Rocco

Lino Giuliano critica apertamente Filippo Bisciglia durante la messa in onda della quinta puntata di Temptation Island 2024. L’ex protagonista del programma ha messo a confronto il suo falò con la ex compagna Alessia Pascarella e quello, andato in onda questa sera, tra Alfred Ekhator e Anna Acciardi, Ritenendo l’atteggiamento di quest’ultimo più grave del suo, non si spiega per quale motivo il conduttore avrebbe riservato solo a lui la freddezza che sostiene abbia caratterizzato il suo falò di confronto con la ex.

Il post di Lino Giuliano contro Filippo Bisciglia

Via Instagram, Giuliano ha criticato apertamente l’atteggiamento di Bisciglia: “Sapete che io non so tenermi nulla. La cosa che più mi fa ridere è Filippi che in parte difende perfino Alfred. A me, invece, mi ha trattato malissimo e non mi ascoltava neanche lontanamente. Si vedeva chiaramente che nutriva qualcosa di negativo nei miei confronti. E poi, la ragazza è stata tradita con un bacio, mentre io non mi sono mai permetto tanto: ci sono stati degli avvicinamenti, ma non avrei mai osato baciarla per non deluderla così pesantemente. Grande Filippo, complimenti per la tua coerenza! Numero uno! A me manco la mano per salutarmi mi diede”. Giuliano, per essere certo che le sue parole arrivassero dritte al destinatario, ha perfino deciso di taggarlo definendolo sarcasticamente un "numero uno".

Lino Giuliano e l’occasione del GF sfumata

Lino è reduce da una delusione professionale particolarmente pesante. Scelto per entrare a far parte del cast del Grande Fratello, è stato scartato per avere pubblicato un commento omofobo sui social in risposta a una scherzosa provocazione del creator napoletano Enzo Bambolina. Le sue parole, considerate gravissime, hanno spinto la produzione del reality ad annullare la sua partecipazione al programma.