video suggerito

Isola dei Famosi 2024, chi è l’eliminato tra Artur, Khady, Maité e Alvina e chi sono i nominati Nella puntata dell’Isola dei Famosi del 22 aprile Maitè Yanes è stata eliminata con l’11 % dei voti. Le nomination, come da tradizione, si svolgeranno verso il termine dell’appuntamento in prima serata su Canale5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Isola dei famosi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera di lunedì 22 aprile 2024 è in onda su Canale5 una nuova puntata dell'Isola dei Famosi. Dopo le prime parole della conduttrice Vladimir Luxuria, è arrivato il verdetto del televoto che vedeva Artur Dainese, Khady Gueye, Alvina Vareconi e Maitè Yanes protagonisti. Quest'ultima citata è stata la meno votata ed è stata quindi costretta ad abbandonare l'Isola. Le nomination, invece, si svolgeranno come da tradizione verso il termine della puntata.

Chi è l’eliminato della puntata del 22 aprile dell’Isola dei Famosi

Tra Artur Dainese, Khady Gueye, Maitè Yanes e Alvina Verecondi Scortecci, Maitè Yanes è stata la naufraga meno votata al televoto. Dopo aver annunciato la salvezza per Alvina e Artur, Vladimir Luxuria ha lasciato Khady e Maitè in attesa di scoprire l'esito. Ad avere la peggio è stata la modella spagnola, eliminata con l'11 % dei voti. "Mi dispiace tanto, si torna a casa" ha commentato la conduttrice prima di darle parola. "Grazie per questa esperienza": con queste parole Maitè ha salutato lo studio e il pubblico prima di abbandonare l'Isola in barca.

Cosa è successo nella puntata dell’Isola dei Famosi

La puntata dell'Isola dei Famosi di questa sera di lunedì 22 aprile 2024 si è aperta con un discorso di Vladimir Luxuria che ha risposto alle critiche riguardanti il programma. Dopo l'annuncio del verdetto del televoto, si è parlato dei piccoli screzi nati nell'ultima settimana tra i naufraghi per colpa di una porzione di riso sparita. Sono intervenuti anche Sonia Bruganelli e Dario Maltese, poi Pietro ha aggiunto: "Se un morto di fame ruba un pugno di riso è giustificabile. Vergognatevi". E le sue parole hanno scatenato un dibattito in studio. "Non so chi ha rubato il riso, il ladro dovrebbe venire fuori. A questo punto sarebbe corretto per tutti chiudere questa situazione" ha aggiunto Greta.