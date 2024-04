video suggerito

Edoardo Franco e Aras Senol in palapa dopo il Covid: “10 giorni chiusi in una stanza, si sta meglio qui” Aras Senol e Edoardo Franco sono rientrati in gioco dopo l’isolamento costretto a causa del Covid. Nella puntata dell’Isola del 22 aprile hanno raggiunto i compagni d’avventura in palapa: “Sono stato chiuso in una stanza per 10 giorni, ho pensato positivo. Si sta meglio qui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Edoardo Franco e Aras Senol a pochi giorni dall'inizio della loro avventura all'Isola dei Famosi erano stati costretti ad allontanarsi dal resto del gruppo a causa del Covid. Avevano contratto il virus e dopo circa 10 giorni in isolamento, nella puntata del 22 aprile 2024 sono tornati in palapa. Hanno riabbracciato i loro compagni di avventura e conosciuto i nuovi naufraghi: "Chiusi in una stanza, abbiamo fatto pensieri positivi", le parole dello chef.

Il rientro in palapa di Aras Senol e Edoardo Franco

"Sono molto contento di essere di nuovo qui, mi siete mancati. Vi ho pensato, ho pensato a tutti. Sono stato chiuso in una stanza per 10 giorni, ho pensato positivo. Si sta meglio qui" ha commentato Edoardo Franco una volta rientrato in palapa. Anche l'attore di Terra Amara, Aras Senol, ha confessato la felicità provata per essersi liberato dalla positività al Covid: "Sono molto contento, finalmente siamo tornati". Tornati in gioco, ora dovranno affrontare le nuove sfide insieme ai loro compagni di avventura.

Aras Senol e Edoardo Franco positivi al Covid: i sintomi accusati all'Isola

Entrambi i naufraghi sono stati costretti all'isolamento a causa della positività al Covid. Lo chef, vincitore di MasterChef 12, non ha avvertito sintomi, mentre Aras Senol ha accusato un mal di testa: "Non vediamo l'ora di tornare" hanno svelato nella puntata del 15 aprile alla quale non hanno potuto partecipare. Edoardo Franco poi ha dichiarato: "Non ho il telefono, vedrò il mio psicologo quando si farà vivo, però non vedo l'ora di chiacchierare. I prime due giorni di quarantena sono stati difficili". La spiacevole disavventura è ormai terminata ed entrambi hanno potuto fare rientro in palapa, pronti a rimettersi in gioco. L'esperienza con il Covid l'ha vissuta anche Greta ma per lei l'isolamento è stato più breve.