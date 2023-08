Federico dopo Temptation Island: “Dispiaciuto per l’umiliazione a Alessia, ma non erano temi nuovi” Federico Viviani è tornato sui social dopo la fine di Temptation Island e ha parlato del suo rapporto con l’ex Alessia Ligotti, spiegando i suoi errori: “Mi dispiace per i modi, non avrei dovuto davanti a tanta gente, ma non erano cose nuove”. Il ragazzo non era presente alla recente reunion del cast, ecco perché.

Dopo la fine di Temptation Island 2023, anche Federico Viviani è tornato sui social per fare chiarezza su quanto accaduto con l'ormai ex fidanzata Alessia Ligotti. Se lei era intervenuta via Instagram per difenderlo, chiedendo di non usare nei suoi confronti frasi offensive, lui ha voluto precisare alcuni aspetti di quanto si è visto in tv.

Le parole di Federico Viviani

Sul suo profilo Instagram, Federico ha condiviso un video in cui fa un bilancio della sua esperienza a Temptation Island e, in particolare, si sofferma sugli errori commessi nel rapporto con Alessia. Più volte si è lasciato andare ad espressioni offensive nei suoi confronti, ammettendo di non averla mai amata e di vederla come una sorella.

"Sono onestamente allibito, soprattutto per l'immagine che è venuta fuori di me da questo programma e per la caterva di insulti", ha esordito Federico, che dalla fine del programma continua a ricevere insulti per il suo comportamento. Poi ha continuato parlando dei suoi sbagli: "Il primo è quello di aver parlato troppo liberamente, aver effettivamente detto ciò che pensavo senza filtri, in maniera a volte un pò pesante. Aver preso Temptation come un percorso di coppia, dimenticando quasi il lato televisivo". Federico è dispiaciuto se alcune sue frasi sono risultate offensive, ma convinto che non fossero argomenti di cui Alessia non era a conoscenza:

Mi è dispiaciuto dirlo davanti a tanta gente, non avrei dovuto. Però non erano argomenti nuovi, non penso che lei sia caduta dal pero quando le ho detto certe cose, come è sembrata. Il secondo errore è stato quello di chiudere la storia direttamente a casa, perché se i presupposti erano questi perché presentarsi. Io penso che non fossero così plateali.

Federico assente dalla reunion di Temptation Island, il motivo

Nella serata del 5 agosto, tutti i protagonisti dell'edizione appena conclusa di Temptation Island si sono incontrati di nuovo a Roma per una reunion. Presenti le ragazze, i ragazzi, ma anche tentatori e tentatrici. Assenti all'appello Mirko e Greta, ma anche Federico, che non compare in nessuna foto sui social, a differenza di Alessia che ha partecipato con il tentatore Lollo. Sul suo profilo si vede come il ragazzo fosse a un addio al celibato e, molto probabilmente, per questo motivo non ha partecipato alla serata.