Alessia Ligotti dopo Temptation Island difende Federico sui social: “L’ho amato, non insultatelo” Tornata sui social dopo la fine di Temptation Island 2023, Alessia Ligotti ringrazia i fan per il supporto e l’affetto, poi difende l’ex fidanzato Federico Viviani. Nonostante si siano lasciati, non vorrebbe leggere commenti offensivi nei suoi confronti: “Mi dispiace leggerli, è una persona che ho amato”.

A cura di Elisabetta Murina

Federico Viviani e Alessia Ligotti sono usciti separati da Temptation Island 2023. Nonostante una fine piuttosto turbolenta, la ragazza sui social prende le difese dell'ormai ex fidanzato. Durante la permanenza nel villaggio, lui ha dichiarato di non averla mai amata ma di non avere il coraggio di lasciarla. Coraggio che ha trovato lei, convocando il falò di confronto anticipato e mettendo se stessa al primo posto.

Il messaggio di Alessia Ligotti sui social

Dopo la fine del programma, quasi tutti i protagonisti sono tornati sui social e hanno fatto una sorta di bilancio del loro percorso a Temptation Island. Anche Alessia Ligotti, riprendendo in mano il suo profilo Instagram, ha pubblicato un messaggio di ringraziamento per l'affetto ricevuto da parte dei fan, in cui ha preso anche le difese dell'ex Federico Viviani. Nonostante quanto accaduto tra loro, è una persona alla quale continua a voler bene e non vorrebbe leggere commenti offensivi nei suoi confronti:

Colgo l'occasione per dirvi che nonostante tutto quello che è successo, mi dispiace veramente dover leggere alcuni commenti offensivi nei confronti di Federico. Anche se lui ora non fa più parte della mia vita per i motivi che ben conoscete, è una persona che ho amato e a cui continuo a voler bene. È lecito esprimere la propria opinione, ma vi chiedo di farlo in maniera educata, senza offese e insulti.

Alessia e Federico un mese dopo il falò a Temptation Island

È stato un percorso piuttosto particolare quello tra Alessia e Federico a Temptation Island 2023. La ragazza ha prima deciso di non far vendere più nessun suo filmato al fidanzato, per poi tornare sui suoi passi e mostragli quanto accaduto tra lei e il single Lollo. Il ragazzo si è avvicinato alla tentatrice Carmen, anche se non fino in fondo, preferendo aspettare. Nel frattempo si è lasciato andare a dichiarazioni pesanti sul rapporto con Alessia.

Durante il falò di confronto, terminato con la scelta di prendere strade separate, Federico ha confessato di non averla mai amata nel corso della relazione: "A me non viene da baciarla, non so abbiamo un rapporto da fratello e sorella. Le auguro di stare bene, ma non mi ha preso". Un mese dopo il programma, i due sono ancora separati. Alessia sta pensando a se stessa e racconta di averlo sentito solo telefonicamente e di essere andata a casa a riprendere le sue cose. Anche lui ha voltato definitivamente pagina e non rimpiange la decisione.