Cricca sui casting di Amici: “Ho parlato con Rudy Zerbi, il giorno dopo mi hanno chiamato” Una dichiarazione di Cricca, cantante uscito dalla penultima edizione di Amici, sta facendo il giro della rete. Il cantante, arrivato alla fase serale del programma, racconta di avere parlato con Rudy Zerbi nella speranza che mettesse una buona parola per i casting: “Il giorno dopo mi hanno chiamato”.

A cura di Stefania Rocco

Una dichiarazione di Cricca, cantante uscito dalla penultima edizione di Amici, sta facendo il giro della rete con il rischio di suonare fraintendibile. Facendo riferimento alla sua esperienza nel talent show di Canale5, il cantante ha raccontato durante il podcast Attimo di essere stato contattato dalla redazione del programma solo dopo avere parlato con Rudy Zerbi, uno dei coach del talent.

Cricca: “Pensavo che Rudy Zerbi potesse mettere una buona parola”

Nel corso dell’intervento tenuto diranno eia podcast Attimo, Cricca ha ricordato com’è iniziata la sua esperienza ad Amici: “Alla finale del Deejay on Stage c’era Rudy e io sapevo che lavorando ad Amici come prof magari una buona parola poteva mettercela. Era il 24 agosto e gli ho detto ‘Ho inviato la domanda per Amici, ma non mi hanno ancora risposto’. Avevo inviato la candidatura a giugno e gli ho chiesto come potessi fare. Lui mi ha detto ‘Adesso dai speriamo che tu possa entrare, ti aspetto’. Sta di fatto che la mattina dopo il Deejay on Stage mi chiama la redazione ‘Cricca, abbiamo visto la tua domanda d’iscrizione però al momento siamo pieni’”. Diverse sono le accuse piovute addosso a Cricca a proposito di una presunta raccomandazione. In realtà, la storia della scorsa edizione di Amici dimostra che le cose sono andate in modo diverso.

Ma Rudy Zerbi è anche colui che aveva messo in sfida Cricca

Cricca era entrato ad Amici lo scorso anno dopo avere superato i casting, voluto da Lorella Cuccarini. A qualche mese dal suo ingresso, però, era stato eliminato in seguito a una sfida voluta proprio da Zerbi che aveva proposto l’ingresso di Jore al suo posto. Cricca è stato ripescato solo in seguito quando, eccezionalmente, ha avuto la possibilità di rientrare nella scuola dopo la squalifica di Valeria Guera in seguito ai fatti di Capodanno. Il fatto che fosse stato proprio Zerbi a proporre la sfida che lo ha costretto ad abbandonare la scuola (prima del ripescaggio richiesto da Cuccarini) dimostra che una raccomandazione da parte del professore non è mai esistita.