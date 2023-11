Zerbi sospende la maglia ad Holden per la mancata pulizia ad Amici: la sua reazione dopo la puntata Rudy Zerbi ha deciso di sospendere la maglia di Holden come provvedimento disciplinare per la mancata pulizia in casetta. Ecco come ha reagito il giovane cantante, che non si aspettava questo tipo di punizione.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 26 novembre di Amici 23, Rudy Zerbi ha deciso di sospendere la maglia di Holden. Il cantante, suo allievo, ha ricevuto un provvedimento disciplinare perché responsabile del disordine e della sporcizia in casetta. Ecco come ha reagito.

La reazione di Holden dopo la puntata

Dopo la sospensione della maglia, Holden è tornato deluso in casetta dal resto dei compagni. Non si aspettava questo tipo di provvedimento disciplinare per via della mancata pulizia in casetta. Negli ultimi tempi, il cantane sente di non star più dando il massimo ed è dispiaciuto per questo. Parlando con Mew in giardino, ha detto: "Mi è dispiaciuto un sacco. Ho rischiato tantissimo, non può essere. Mi dispiace per la cover, sono tre puntate che faccio più di un errore. Non esiste. È andato tutto male oggi, è successa la cosa che meno doveva accadere". La cantane ha provato a consolarlo, ma Holden sembra attraversare un momento di crisi.

Perché Rudi Zerbi ha sospeso la maglia a Holden

Come ormai succede ogni anno ad Amici, Maria De Filippi ha mostrato le immagini della casetta dei ragazzi sporca e in disordine, dichiarando poi i responsabili. Tra questi, c'è appunto Holden, che è stato punito del suo coach con la sospensione della maglia. Prima di annunciare il provvedimento, Zerbi ha detto:

Un vero schifo. Non si può vivere così. Sono ancora più inca**ato, non è un segreto, ve lo dico. Sono entrato in casetta e ho avuto anche la presa per i fondelli di sentirmi dire che era sporco, mi hanno detto che avrebbero messo tutto a posto. Io parlo per Holden, fa capo alla mia squadra. Da anni dico che per me la disciplina va di pari passo all'arte. Quindi chi non rispetta le regole non è bravissimo. La tua maglia è sospesa.

Il cantante si è preso le sue responsabilità, sapendo di non essere una persona ordinata. Tuttavia, non ritiene di avere nulla a che fare con la sporcizia: "Non rifaccio il letto, mi prendo le mie responsabilità. Mi sento colpevole su quello che riguarda il mio letto. Non sono ordinato. Ma quello che ho visto, lo schifo e la mancanza di rispetto che c'è nelle padelle con me non c'entra nulla".