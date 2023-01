Concerti di Capodanno 2023 di Vienna e Venezia, dove vederli in TV sui canali Rai I Concerti di Capodanno di Vienna e Venezia andranno in onda sui canali Rai come da tradizione: in programma su Rai Uno e Rai Due il 1 gennaio 2023 i due eventi seguiti in tutto il mondo.

A cura di Gaia Martino

Come da tradizione, anche stavolta il 2023 si aprirà con i Concerti di musica classica, quelli di Vienna e di Venezia, trasmessi come di consueto sui canali Rai a Capodanno. Su Rai Uno è in programma per il 1 gennaio 2022 il Concerto di Capodanno La Fenice 2023 , su Rai Due l'evento che si svolge al Muskverein di Vienna. Due eventi prestigiosi seguiti da milioni di telespettatori di tutto il mondo: ecco tutte le info.

Il Concerto di Capodanno di Vienna in TV su Rai2

La Filarmonica di Vienna anche quest'anno invierà il suo saluto di Capodanno a tutti i cittadini del Mondo con la musica ricca di spirito di fratellanza, unione, speranza e pace. Dalla Sala del Musikverein di Vienna Con la Vienna Philharmonic Orchestra, il Vienna Boys Choir, il Vienna Girls Choir, diretti da Franz Welser-Möst, il 1 gennaio 2023 alle ore 11.15 andrà in scena il mega Concerto di musica classica e sarà trasmesso in Italia su Rai Due dalle ore 13.30, in differita. Sarà possibile assistere all'evento da tutto il mondo: il concerto, uno dei più famosi al mondo, regalerà un programma musicale affascinante, dal valzer alla polka, con musicisti di altissimo livello e andrà in onda in mondovisione in oltre 90 paesi oltre che sui canali televisivi ORF2 e O1 e in mondovisione in oltre 90 paesi.

Dove vedere il concerto di Capodanno 2023 di Venezia

Teatro La Fenice

Dopo la recita dell'Angelus da Piazza San Pietro di Papa Francesco, domenica 1 gennaio 2022 su Rai Uno, a partire dalle ore 12.20, sarà trasmesso il Concerto di Capodanno La Fenice 2023 in diretta dal Teatro La Fenice di Venezia. Daniel Harding dirigerà l'Orchestra con duetti e passi corali interpretati dal soprano Federica Lombardi, dal tenore Freddie De Tommaso e dal Coro del Teatro La Fenice.

La Rai ha deciso di trasmettere anche due repliche dell'evento: nello stesso giorno andrà in onda il medesimo concerto alle ore 18.45 su Rai 5 e su Rai Radio 3 alle ore 22.30.