Ciao Darwin 9 senza i rulli del Genodrome: la decisione dopo l’incidente di Gabriele Marchetti Ciao Darwin 9 riparte senza i rulli nella prova del Genodrome. La decisione arriva dopo l’incidente nel programma, nel 2019, che ha provocato la paralisi a Gabriele Marchetti, concorrente di quella edizione.

Ciao Darwin 9 riparte senza il gioco dei rulli nella prova del Genodrome. Questa sera di venerdì 24 novembre è tornato in onda, in prima serata su Canale5, il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dopo il drammatico incidente avvenuto nel 2019, lo show antropologico ha deciso di cambiare il corso della prova.

Ciao Darwin 9 elimina i rulli dalla prova del Genodrome

Ciao Darwin 9 ha deciso di eliminare i rulli dalla prova del Genodrome. Nella prima puntata dello show è andata in scena la stessa prova nella quale i concorrenti dovevano saltare sui rulli in movimento. Dopo l'incidente che ha provocato la paralisi di Gabriele Marchetti, concorrente nell'edizione del 2019, il gioco è stato eliminato. A sottolinearne l'assenza anche il pubblico da casa che su X (ex Twitter) sta commentando in diretta la puntata: "Capisco lo shock per quello che successe, ma il genodrome senza rulli non è la stessa cosa", "Genodrome quasi da rifare, la perdita dei rulli si sente" sono alcuni pensieri degli utenti social.

L'incidente di Gabriele Marchetti, paralizzato dopo la prova del Genodrome

Nell'edizione del 2019, Gabriele Marchetti ha riportato gravissime conseguenze dopo la prova dei rulli. Il concorrente, allora 54enne, cadde e fu trasportato d'urgenza in ospedale. Marchetti da allora è tetraplegico, non può più muoversi. In un'intervista al Corriere della Sera dichiarò che Paolo Bonolis non si preoccupò delle sue condizioni di salute: "Non mi ha mai cercato per sapere come sto, neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti" disse. Nel 2022 fu però rettificato dalla sua legale che raccontò di alcune telefonate fatte dal presentatore di Ciao Darwin.