La legale di Gabriele Marchetti: “Paolo Bonolis chiamò la famiglia dopo l’incidente a Ciao Darwin” La legale di Gabriele Marchetti rettifica quanto detto dal suo assistito. L’uomo, rimasto paralizzato dopo la prova del Genodrome a Ciao Darwin, aveva dichiarato: “Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto”.

A cura di Daniela Seclì

Gabriele Marchetti, Paolo Bonolis

Gabriele Marchetti è il concorrente di Ciao Darwin rimasto paralizzato dopo avere partecipato al gioco del Genodrome. In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera ha puntato il dito contro Paolo Bonolis che non si sarebbe mai preoccupato di contattarlo: "Paolo Bonolis non mi ha mai cercato per sapere come sto, neanche persone a lui vicine mi hanno mai contattato. Soltanto qualcuno della produzione all’inizio si è fatto sentire per telefono e per mail con la mia famiglia per conoscere la mia condizione fisica. Si sono messi a disposizione per ogni eventuale nostra necessità. Poi però non ci sono stati altri contatti". In queste ore, è intervenuta Federica Magnanti – legale dello stesso Marchetti – per rettificare le dichiarazioni del suo assistito:

"Paolo Bonolis ha chiamato una volta la moglie e una volta il figlio di Gabriele Marchetti. Queste due telefonate sono avvenute nei giorni successivi all’incidente. Qualche mese dopo, invece, la moglie di Bonolis ha cercato la moglie di Marchetti, perché interessata a sapere come stesse il mio assistito".

Marchetti ha ritirato la querela, è stato risarcito da RTI

Intanto, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, Gabriele Marchetti avrebbe ritirato la querela conto i responsabili del programma Ciao Darwin, in quanto avrebbe ricevuto un risarcimento da RTI. La vita di Marchetti è cambiata drasticamente a seguito di quel drammatico incidente. L'uomo ha raccontato di aver perso la sua autonomia e di dipendere in ogni azione dalla moglie e dal figlio, che sono al suo fianco in questo calvario:

"Le mie giornate sono noiose e molto lunghe poiché non posso fare niente, nessuna attività. Sono completamente privo di autonomia e dipendo totalmente da mia moglie Sabrina e mio figlio Simone per lo svolgimento di ogni atto quotidiano".

La dinamica dell'incidente a Ciao Darwin

Era il 17 aprile 2019 quando Gabriele Marchetti ha partecipato a Ciao Darwin come concorrente, entusiasta all'idea di fare una nuova esperienza. Dopo avere lavorato, alle 11 si era recato negli studi televisivi Titanus, impaziente di divertirsi e passare una giornata diversa dal solito. Poi è arrivato il momento del Genodrome e dunque della corsa sui rulli. Purtroppo, Marchetti è caduto rovinosamente in acqua: