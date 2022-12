Cartoni Disney in Tv sulla Rai a Capodanno ed Epifania 2023: la programmazione Le feste natalizie si chiudono con degli appuntamenti imperdibili dedicati ai cartoni Disney, in prima serata sulla Rai. Il 2023 inizia con due film cult nella loro versione live action.

A cura di Ilaria Costabile

Non esistono feste natalizie senza una programmazione Rai dedicata esclusivamente ai cartoni animati firmati Disney. Anche quest'anno, per chi non fosse ancora soddisfatto dell'amarcord dei giorni prima e subito dopo Natale, ecco che il nuovo anno anno si chiude in bellezza con due appuntamenti imperdibili, con i classici della tradizione nella loro versione live action. Non mancano, però, anche alcune novità su Sky e Disney Plus.

Lunedì 2 gennaio 2023

Con l'inizio del nuovo anno, quindi, non mancherà un po' di dolcezza e spensieratezza con uno dei film che ha conquistato il pubblico, trattandosi di una delle storie più belle firmate Disney, che nel 2019 è stata trasformata in live action. Si tratta della storia del piccolo Simba, di suo padre Mufasa, degli indimenticabili Timon e Pumbaa, che hanno accompagnato per anni grandi e piccini. Lunedì 2 gennaio va in onda Il Re Leone, in prima visione su Rai 1 alle 21:10.

Giovedì 5 gennaio 2023

Infine, ultimo cartone che accompagna le feste natalizie è Cenerentola. La storia della giovane bellissima e generosa, vessata dalla matrigna e dalle sorellastre, che per una sera grazie all'aiuto della sua fata madrina si concede un ballo che cambierà la sua vita per sempre, facendole incontrare il principe azzurro. Anche stavolta la scelta è ricaduta sul live-action, e per la precisione del film con Lily James arrivato in sala nel 2015, trasmesso su Rai 1 alle 21:10.

I cartoni su Disney + e Sky

Gli appassionati potranno anche pensare di concedersi l'abbonamento, fosse solo per un mese, alla piattaforma Disney + in modo da non perdere le novità di quest'anno come "L'Era Natale", una versione tutta natalizia del film animato "L'Era glaciale" e godere anche degli ultimi cartoni Pixar, come Encanto, che già nelle scorse festività aveva fatto breccia nel cuore di molti spettatori. Dal 4 gennaio, invece, arriva sulla piattaforma la seconda stagione di Star Wars: The Bad Batch. Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Sky, non mancherà un canale dedicato agli amanti delle feste.