Cartoni Disney in TV sulla Rai a Natale 2022, Capodanno ed Epifania 2023: la programmazione Non è Natale senza che in tv venga trasmesso almeno un cartone della Disney. Ed ecco, quindi, la programmazione dedicata della Rai, con i film più belli tra classici e live action, a cui si aggiungono le proposte di Disney + e di Sky.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Natale 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Natale è la festa che ha il potere di far tornare tutti bambini: chi invece piccolo lo è già, può godersi la gioia delle feste. Per immergersi pienamente nell'atmosfera natalizia, non possono mancare i cartoni animati, tra cui i grandi classici Disney che vengono riproposti in tv sulla Rai nel periodo delle feste. Ecco la programmazione completa dei cartoni Disney in TV a Natale 2022, mentre chi volesse fare una scorpacciata di cartoni animati può sempre ricorrere alla piattaforma Disney+.

Lunedì 26 dicembre 2022

Diversamente dagli altri anni in cui la Disney aveva preparato una vera e propria maratona dedicata alle principesse, quest'anno si punta invece sul live action. Il primo ad essere trasmesso è tra i cartoni della Disney che, forse, ricorda di più l'atmosfera natalizia ovvero La Bella e la Bestia che verrà proposto nella sua versione live-action, in prima visione su Rai 1 alle 21:10 con protagonista una fantastica Emma Watson.

Martedì 27 dicembre 2022

Il ventaglio di proposte Disney, continua con un altro live-action, stavolta si tratta di Aladdin in cui troviamo uno spumeggiante Will Smith che veste i panni del genio. L'appuntamento è in onda su Rai 1 alle 21:10.

Giovedì 29 dicembre 2022

Si prosegue con uno dei cartoni più amati della Pixar, tra i più visti in assoluto, tanto in sala quanto in streaming, si tratta di Frozen 2 – Il segreto di Arendelle – in prima visione su Rai 2 alle 21:10.

Sabato 31 dicembre 2022

Non poteva mancare tra i grandi classici, uno dei cartoni Disney più amati da grandi e piccini, ovvero Gli Aristogatti trasmesso su Rai 2 alle 21:10.

Lunedì 2 gennaio 2023

Con l'inizio del nuovo anno, quindi, non mancherà un po' di dolcezza e spensieratezza con altri film, sempre in live action. Lunedì va in onda Il Re Leone, in prima visione su Rai 1 alle 21:10

Giovedì 5 gennaio 2023

Infine, ultimo cartone che accompagna le feste natalizie è Cenerentola, sempre in live-action, quindi si tratta del film con Lily James, trasmesso su Rai 1 alle 21:10.

I cartoni su Disney + e Sky

Gli appassionati potranno anche pensare di concedersi l'abbonamento, fosse solo per un mese, alla piattaforma Disney + in modo da non perdere le novità di quest'anno come "L'Era Natale", una versione tutta natalizia del film animato "L'Era glaciale" e godere anche degli ultimi cartoni Pixar, come Encanto, che già nelle scorse festività aveva fatto breccia nel cuore di molti spettatori. Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Sky, non mancherà un canale dedicato agli amanti delle feste.